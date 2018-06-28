Девушка рассказала, как себя чувствует после 21-дневной голодовки

«Недавно я совершила невероятное - 21 день ничего не ела. Знаете, как это повлияло на меня?

Я боролась с кандидозом вот уже два года. Врачи разводили руками. Есть много случаев, когда причина болезни остается загадкой и медицина не в силах помочь человеку, пишет Lifter.com.ua.

Когда я впервые узнала о методе лечебного голодания, то решила бросить себе вызов. Нужно было действовать быстро. Во время голодания я старалась прислушиваться к своему телу и не насиловать его.

На протяжении 21 дня я употребляла только виноградный сок с лимоном, травяной чай, каждый день делала клизмы. 14-18 часов в день я старалась вообще ничего не пить.

В течение 21 дня я потеряла где-то 2,5 килограмма. В основном это была вода. У меня спал живот, который до этого выглядел как надутый шар. Благодаря голоданию у меня исчезла отечность, которая преследовала меня в течение двух лет.

Голодать тяжело? Да. Но делать это стоит однозначно.

Конечно, ограничить себя в еде на 21 день - задание не из легких, но проблема не в самом голоде, а в зависимости к еде.

Это интересный опыт. Многие из нас действительно не понимают, насколько мы зависимы от пищи. Эта ужасающая правда открывается перед вами, когда вы голодаете.

Голодание очищает не только организм, но и разум. Когда в желудке нет никаких стимуляторов и еды, голова становится ясной, как никогда. Я поняла, что мои мысли больше не путаются, а настроение стало более ровным.

Я поняла, насколько мы заблуждаемся, когда речь заходит о еде. Специалисты диктуют нам, что нужно есть. Но я уверена, что в этом вопросе следует прислушиваться к организму, давать ему то, что он просит, время от времени голодать и разгружать пищеварительную систему.