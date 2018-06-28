Типы токсичных партнеров, отношения с которыми затянут вас на дно

AdMe.ru расскажет о самых токсичных типах партнеров и неочевидных проявлениях их личности, заметив которые, стоит хорошо подумать, не затянут ли эти отношения вас на дно.

1. Аддикты

Отношения с человеком, страдающим зависимостью, тяжелые и изматывающие. Аддикция, как правило, подчиняет всю жизнь таких людей и постепенно начинает отравлять жизни их близких. Она может проявляться не только в тяге к спиртному, азартным играм или дурманящим веществам. Люди могут впасть в зависимость от чего угодно: еды, работы, покупок, спорта и даже любви.

Как узнать: аддикт может и не подозревать о своем пагубном пристрастии и даже всячески его отрицать. Но, как только объект его привязанности становится недоступным, он проявляет агрессию или впадает в уныние. Обратите внимание на речь и поступки своего избранника. О чем он чаще всего говорит? Без чего его настроение резко ухудшается? От чего зависит его самооценка? Реакция на отсутствие этого в его жизни скажет сама за себя.

2. Абьюзеры

В жизни люди, склонные к физическому или психологическому насилию, редко выглядят как негативные персонажи из кино. Они могут быть вежливыми, милыми и даже ранимыми на первый взгляд. Но как только человек почувствует власть над другим, он проявит свою деструктивную сущность в полной мере. Выход из такой ситуации один — бежать как можно дальше и быстрее.

Как узнать: спросите у человека о его прошлых отношениях. Ярко выраженный негатив в сторону бывшего партнера может говорить о том, что перед вами абьюзер. Такие люди часто проявляют ревность, контролируют своих возлюбленных, навязывают помощь, форсируют события в отношениях и никогда не признают свою вину.

3. Нытики

Многие время от времени любят пожаловаться — в этом нет ничего зазорного. Но есть «профессиональные» нытики, которые превратили недовольство всем вокруг в образ жизни. Бренность бытия не дает покоя таким людям, и они то и дело ищут «жертву», чтобы высказать накопившийся негатив по любому поводу. Будьте уверены, если перед вами настоящий нытик, то рано или поздно его недовольство перекинется и на вас.

Как узнать: вежливо попросите прекратить жалобы и предложите переключиться на более приятные для собеседника темы. Если таких тем нет, нытик либо вернется к своему излюбленному занятию, либо исчезнет из вашей жизни.

4. Инфантилы

В каждом из нас живет ребенок, и это прекрасно! Но в некоторых людях внутренний ребенок не дает развиваться взрослой личности, и, как следствие, нормальные отношения с ними становятся невозможны. Вне зависимости от того, почему инфантилу так и не удалось переступить порог своего детства, его возлюбленный будет вынужден встать на место его родителя или впасть в деградацию вместе с ним.