Обнаженная 155-килограммовая модель попала на обложку журнала о здоровье

«Холлидей считают толстой женщиной, и мы решили дать ей место, чтобы высказать свои мысли о выживании в мире, который обесценивает тела из-за их размера. Невозможно сказать, здоровый или нет человек, только посмотрев на него, вы не знаете его цели и приоритеты, что он уже сделал или планирует сделать. Более того, нужно знать, что троллинг из-за внешности человека — это оскорбительно».