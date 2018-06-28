Чт, 28.06.2018
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  • Обнаженная 155-килограммовая модель попала на обложку журнала о здоровье

Обнаженная 155-килограммовая модель попала на обложку журнала о здоровье

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Тесс Холлидей

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Известная модель плюс-сайз Тесс Холлидей разделась для обложки журнала SELF Magazine, который специализируется на фитнесе, здоровье и правильном питании. Заглавие гласит: «Здоровье Тесс Холлидей — не ваше дело».

«Это сюрреально видеть толстое тело на обложке журнала о здоровье! — написала сама Тесс в Instagram. — Спасибо SELF, что меняете игру вместе со мной».

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

«Холлидей считают толстой женщиной, и мы решили дать ей место, чтобы высказать свои мысли о выживании в мире, который обесценивает тела из-за их размера. Невозможно сказать, здоровый или нет человек, только посмотрев на него, вы не знаете его цели и приоритеты, что он уже сделал или планирует сделать. Более того, нужно знать, что троллинг из-за внешности человека — это оскорбительно».

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