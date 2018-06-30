Всего два правила в отношениях, которые кардинально поменяют вашу личную жизнь

Есть всего два правила в сексуальной жизни, которые действительно работают. Они годятся и мужчинам, и женщинам. А те, кто их не знает, обречены тратить время и нервы на неподходящих людей.
1. Правило первое. В отношениях должно быть легко.
Легко должно быть с самого начала. С первых минут. Человек, сразу же чувствуете себя, как старые знакомые, подходит вам больше того, которого надо обхаживать годами. Паренек, с которым вы через пятнадцать минут готовы уединиться в туалете торгового центра лучше того, кому вы семь лет писали письма без ответа. Девушка, которая сразу проявляет к вам интерес лучше неприступной красавицы, которую надо свозить на Багамы. Просто – значит хорошо. Сложно – значит плохо, пишет Leprechaun.land.
Это аксиома. Не надо ее доказывать. Вообще, ничего не надо в отношениях доказывать за свой счет.
Не надо никого добиваться, ни под кого подстраиваться и ни за кем бегать. Сделав это один раз, вы будете делать это каждый день, а в ответ видеть только капризную недовольную морду. Если сразу не заладилось, не загорелось, не раскурилось – не тяните кота за хвост. Значит – не ваш человек. Сложные отношения годятся только для тех, кому скучно, и у кого много свободного времени. Всем остальным эти страдания только портят нервы.
Не стоит вывозить сложные отношения на себе. Отношения, в которых вы только и делаете, что выплясываете под чью-то дудку – унизительны. Рано или поздно лимит вашего терпения иссякнет. Не давайте себя втянуть в сложные отношения.
2. Правило второе, но от этого не менее важное. Отношения должны приносить радость.
Это утверждение тоже не нуждается в доказательствах. Как только отношения перестали приносить радость, а стали приносить гадость, прекращайте это явление на корню.
Не привыкайте к разборкам, слезам и битью посуды. Оставьте долгие разговоры, упреки, взаимные обвинения. Это не нормально! Это путь в ад! Чуть только из отношений уходит радость – они становятся бесполезными. Казалось бы – чего проще.
Но ведь многие люди годами жуют жеванное-пережеванное сено своих обид! Они занимают свой мозг ненужными разборками! Не нужно этого делать! Как только вы понимаете, что ваши слова отнимают радость – закройте рот. Начинается разборка – уходите. Человек хочет только обвинять и упрекать – не позволяйте подсадить вам чувство вины. Уходите! Отношения нужны для радости. Все остальные отношения «ради детей», «потому, что все так живут», «по привычке», «потому, что без нее еще хуже» можно просто взять и отнести на помойку.