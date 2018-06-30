Всего два правила в отношениях, которые кардинально поменяют вашу личную жизнь

1. Правило первое. В отношениях должно быть легко.

Легко должно быть с самого начала. С первых минут. Человек, сразу же чувствуете себя, как старые знакомые, подходит вам больше того, которого надо обхаживать годами. Паренек, с которым вы через пятнадцать минут готовы уединиться в туалете торгового центра лучше того, кому вы семь лет писали письма без ответа. Девушка, которая сразу проявляет к вам интерес лучше неприступной красавицы, которую надо свозить на Багамы. Просто – значит хорошо. Сложно – значит плохо, пишет Leprechaun.land.

Это аксиома. Не надо ее доказывать. Вообще, ничего не надо в отношениях доказывать за свой счет.

Не надо никого добиваться, ни под кого подстраиваться и ни за кем бегать. Сделав это один раз, вы будете делать это каждый день, а в ответ видеть только капризную недовольную морду. Если сразу не заладилось, не загорелось, не раскурилось – не тяните кота за хвост. Значит – не ваш человек. Сложные отношения годятся только для тех, кому скучно, и у кого много свободного времени. Всем остальным эти страдания только портят нервы.

Не стоит вывозить сложные отношения на себе. Отношения, в которых вы только и делаете, что выплясываете под чью-то дудку – унизительны. Рано или поздно лимит вашего терпения иссякнет. Не давайте себя втянуть в сложные отношения.

2. Правило второе, но от этого не менее важное. Отношения должны приносить радость.

Это утверждение тоже не нуждается в доказательствах. Как только отношения перестали приносить радость, а стали приносить гадость, прекращайте это явление на корню.

Не привыкайте к разборкам, слезам и битью посуды. Оставьте долгие разговоры, упреки, взаимные обвинения. Это не нормально! Это путь в ад! Чуть только из отношений уходит радость – они становятся бесполезными. Казалось бы – чего проще.