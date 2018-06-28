«Он должен быть выше»: почему женщинам так важен рост мужчины

Перфекционизм

Перфекционизм заставляет отвергать большинство мужчин уже на первом этапе оценки внешности. Пассивный поиск затягивается на годы, когда мы ищем в первую очередь не единомышленника, надежную половину, а внешне подходящего человека. И чуть ли не первым замечанием в этом плане значится: «Он обязательно должен быть выше меня»!

Кому должен, не уточняется — конкретных неудобств, которые возникнут при разнице в росте в пользу женщины в паре никто так и не обозначил. То есть ты отказываешься от отношений не из-за сантиметров, а из-за пустой, по сути, установки... Опасный момент! В этом случае коварный перфекционизм можно задавить только умением мыслить логически и... опытным путем, передает Lady.mail.ru.

Что случится, если ты начнешь встречаться с понравившимся парнем, который ниже ростом? Очень может быть, что постепенно его рост станет восприниматься как нормальный. Еще и удивляться будешь: чего это все вокруг теперь кажутся «дылдами»? Все просто: твой перфекционизм адаптировался к ситуации. Теперь идеал — рядом, только голову поверни (а не задирай — это ведь неудобно!), а все остальные выбиваются из шаблона.

Зависимость от мнения окружающих

Представляешь себе, как приводишь знакомиться в компанию и семью избранника ниже себя ростом и... внутренне сжимаешься от ужаса? Вот это да! Выходит, ты можешь наступить на горло собственной песне из-за (даже не прозвучавшего еще!) необдуманного слова близких людей. Но почему? С этим, конечно, нужно разбираться.

Пара с разницей в росте, конечно, привлечет больше внимания. Но первое, что чувствуют люди, видя такой тандем, отнюдь не негатив, а всего лишь удивление, интерес. И хоть первая реакция — самая непроизвольная (многие приравнивают это к «честная»), она же — наиболее легко изменяемая.

Да, говорить, о вас, скорее всего, будут. Но если демонстрируемые вами отношения окажутся на голову выше прочих, рассказы о том, как высокая Маша и коренастый Коля живут душа в душу, очень скоро приобретут романтически-восхищенный окрас. Это приятно. То есть нестандартная разница в росте сработает на пару, а не против.

Недовольство собственной внешностью

Ох уж эти собственные «лишние» сантиметры и килограммы! Если они упрямо кричат о себе из зеркала, мужчина повыше и покрупнее ищется, как аксессуар, который скроет «недостатки». Ведь на фоне такого любая автоматически станет Дюймовочкой.

Во-первых, не станет. Во-вторых, выбирать спутника жизни как «фон» — заведомо проигрышная стратегия. Услышь тревожный звоночек: зацикленность на собственной внешности мешает тебе видеть более важные перспективы совместной жизни. Да и вообще ее начать.