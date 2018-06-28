«Он должен быть выше»: почему женщинам так важен рост мужчины

Многие женщины страдают из-за недостатков внешности. Но скажите это невысоким парням! Вот, кто настрадался из-за девичьего отвержения: «Ты хороший, но!..» Психолог-публицист Елена Лосева перечисляет, что заставляет нас сомневаться в успехе отношений, если мужчина не вышел ростом.
Перфекционизм
Перфекционизм заставляет отвергать большинство мужчин уже на первом этапе оценки внешности. Пассивный поиск затягивается на годы, когда мы ищем в первую очередь не единомышленника, надежную половину, а внешне подходящего человека. И чуть ли не первым замечанием в этом плане значится: «Он обязательно должен быть выше меня»!
Кому должен, не уточняется — конкретных неудобств, которые возникнут при разнице в росте в пользу женщины в паре никто так и не обозначил. То есть ты отказываешься от отношений не из-за сантиметров, а из-за пустой, по сути, установки... Опасный момент! В этом случае коварный перфекционизм можно задавить только умением мыслить логически и... опытным путем, передает Lady.mail.ru.
Что случится, если ты начнешь встречаться с понравившимся парнем, который ниже ростом? Очень может быть, что постепенно его рост станет восприниматься как нормальный. Еще и удивляться будешь: чего это все вокруг теперь кажутся «дылдами»? Все просто: твой перфекционизм адаптировался к ситуации. Теперь идеал — рядом, только голову поверни (а не задирай — это ведь неудобно!), а все остальные выбиваются из шаблона.
Зависимость от мнения окружающих
Представляешь себе, как приводишь знакомиться в компанию и семью избранника ниже себя ростом и... внутренне сжимаешься от ужаса? Вот это да! Выходит, ты можешь наступить на горло собственной песне из-за (даже не прозвучавшего еще!) необдуманного слова близких людей. Но почему? С этим, конечно, нужно разбираться.
Пара с разницей в росте, конечно, привлечет больше внимания. Но первое, что чувствуют люди, видя такой тандем, отнюдь не негатив, а всего лишь удивление, интерес. И хоть первая реакция — самая непроизвольная (многие приравнивают это к «честная»), она же — наиболее легко изменяемая.
Да, говорить, о вас, скорее всего, будут. Но если демонстрируемые вами отношения окажутся на голову выше прочих, рассказы о том, как высокая Маша и коренастый Коля живут душа в душу, очень скоро приобретут романтически-восхищенный окрас. Это приятно. То есть нестандартная разница в росте сработает на пару, а не против.
Недовольство собственной внешностью
Ох уж эти собственные «лишние» сантиметры и килограммы! Если они упрямо кричат о себе из зеркала, мужчина повыше и покрупнее ищется, как аксессуар, который скроет «недостатки». Ведь на фоне такого любая автоматически станет Дюймовочкой.
Во-первых, не станет. Во-вторых, выбирать спутника жизни как «фон» — заведомо проигрышная стратегия. Услышь тревожный звоночек: зацикленность на собственной внешности мешает тебе видеть более важные перспективы совместной жизни. Да и вообще ее начать.
Это комплексы из-за внешности, а не нестандартный рост мужчины, который проявляет к тебе интерес, мешают тебе развиваться в плане личного счастья. А устраняются они благодаря восхищению другого человека. И если рядом с тобой такой появился, попробуй сконцентрироваться не на том, насколько «свысока» ты смотришь на него, а как он «подсвечивает» твои лучшие стороны своим взглядом!
Неуверенность в мужчине
Конечно. Мужчина должен выглядеть так, чтобы напугать саблезубого тигра, если он вдруг ошибется пещерой: глыба! Мощь! Этот образ, увы, редко ассоциируется с низкорослым парнем. Как, впрочем, и с тем, что современная женщина озвучивает, говоря о потенциальном избраннике: «Чтобы понимал, умел слушать и слышать, проявлял сочувствие к моим проблемам» и так далее, и тому подобное.
Но именно некрупные мужчины в силу своей комплекции с детства склонны к умению договариваться, и не считают дипломатию чем-то недостойным.
Кроме того, в быту они не упускают шанса продемонстрировать свою мужественность и реальную силу: это они чаще замечают, что дама «не тянет» тяжелую сумку и может пострадать от криво висящей люстры — и своевременно вмешиваются в ситуацию.
Пока за эту хвалебную песнь нас не затоптали мужчины высокого роста, упомянем, что в категории +/-160 см можно нарваться и на агрессора, который срывает злость за нестандартный рост на том, кто слабее. Но симптомы болезненной неуверенности в себе почти наверняка проявятся еще на этапе ухаживания, так что, не будем о грустном, а сконцентрируемся на хорошем.
Что делать, если ты выше мужчины?
Ничего. Совсем ничего! И пусть журналы дают хоть миллион советов об одежде в полоску нужного направления, фототрюках на ступеньках и прочей ерунде, закрепляющей общественную позицию: «Мужчина ниже — это неправильно».
Давайте уже одеваться, как нам нравится, и позировать вместе на снимках для себя, а не для других. А на вопросы от «классических» пар, где женщина ниже мужчины, вроде: «У вас такая разница в росте, вам это не мешает?» — отвечать провокационно-неожиданным:
— Так и у вас ощутимая разница... Поделитесь, вам мешает? — и пусть отдувается тот, кто поднял тему, раз так хочется об этом поговорить!