Почему беременных тянет на солененькое?

Многим будущим матерям знакома ситуация: буквально среди ночи вдруг захотелось мороженого, соленых огурцов, торта, воблы, чипсов, пиццы или чего-то необычного – например, глины. Такие желания появляются внезапно и их сложно контролировать. Что означают эти непреодолимые приступы, и как от них избавиться?

Австралийский специалист по правильному питанию – врач-диетолог Мелани МакГрайс – раскрыла посетителям сайта газеты The Daily Mail три основных причины, лежащие в основе странных пищевых пристрастий беременных женщин, сообщает Deti.mail.ru.

1. Тянет на соленое — вам не хватает жидкости

Как это ни удивительно, но если вы мечтаете о чипсах, томатном соке, пицце и т.п., это может означать, что у вас обезвоживание.

На протяжении беременности потребности материнского организма в жидкости возрастают примерно на 150%. В том числе и из-за этого в конце третьего триместра у беременных начинают отекать ноги и руки. Дело в том, что организму нужно производить больше крови, чтобы обеспечить питание плода, необходимо вырабатывать околоплодные воды. Большинство женщин в первом триместре набирают по меньшей мере два килограмма веса только за счет жидкости.

Соль помогает удерживать жидкость в организме, именно поэтому спортсмены пьют во время длительных физических нагрузок подсоленные напитки. Если вы не потребляете достаточно воды, скорее всего ваш организм потребует соленой пищи, чтобы заставить вас больше пить и, соответственно, удержать побольше жидкости.

Так что же делать, если очень хочется чипсов или пиццы? Это может показаться противоречащим интуиции, но лучше всего – просто выпить воды.

Если вы все же решили пойти на поводу у своих желаний, то лучше съесть что-то пусть соленое, но полезное, например, соленые орешки, рыбу или же политые соевым соусом овощи.

2. Хочется чего-то странного — вам не хватает железа

Потребность в железе во время беременности резко возрастает, особенно – во втором и третьем триместре. Недостаток железа приводит к тому, что вы постоянно чувствуете себя невероятно усталой.

Одним из признаков железодефицитной анемии может быть непреодолимое желание употреблять в пищу что-то несъедобное – грязь, почву, глину, уголь, мел и т.п. Вам также может остро хотеться и более вкусных продуктов, также богатых железом, – красного мяса, рыбы, шпината. В этом случае стоит сдать анализы на уровень железа в крови. Если он слишком низок, вам припишут витамины или биологически активные добавки с железом.

3. Тянет на сладкое — вы нерегулярно питаетесь

Не секрет, что во время беременности аппетит растет. Если есть часто и понемножку, вы всегда будете сыты и приступы обжорства вам, скорее всего, грозить не будут. Если вы не измените своих привычек, связанных с питанием – будете есть от случая к случаю, наедаться по вечерам, так как целый день перекусывали чем придется на ходу, то вам будет остро хотеться быстрых, то есть практически мгновенно предоставляющих организму энергию углеводов: мороженого, пирожных, печенья, торта. Если это так, то убедитесь, что каждые три-пять часов вы съедаете порцию питательной пищи.