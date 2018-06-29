Мужское мнение: почему мужчина боится штампа в паспорте?

Кто она – идеальная женщина? Не только мать и верная супруга, но и еще и вдохновение, утешение. Мужчина должен иметь уверенность, в том, что женщина полюбила его самого, а не его привилегии: деньги, жилье…

Поэтому, мужчине нужно время, чтобы понять:

Вот, это та женщина, которую я могу назвать единственной.

Не подгоняй его, если в нем нет уверенности. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Не дави на него!

Что больше всего раздражает мужчину? Когда женщина или спешит, или пытается оказать на него давление. Особенно, когда это делают все: родственники, друзья, да еще и ты сама. Это вызывает не положительную реакцию, а прямо противоположную – отторжение. Отношения – вопрос двоих. Третий лишний тут не уместен.

Почему он не готов?

Если мужчина говорит, что к более серьезным отношениям, чем у вас есть в данный момент, не готов – это может говорить о достаточно неприятной ситуации. Не о страхе перед чем-то серьезным, а о нежелании. Конечно, он не скажет тебе это прямо, но его слова о неготовности – банальная отмазка.

Почему? Вариантов опять же – несколько. Он считает тебя своей любовницей, его устраивает то положение вещей, которое есть сейчас, ему больше ничего не нужно. Сейчас или вообще – вопрос уже более глобальный.

Во всяком случае, задумайся: если бы ему было хорошо с тобой как мужчине, не только в какой-то одной сфере, а в целом – стал бы он «увиливать» от серьезных отношений? Не думаю.

Поэтому, твоя задача – получить от него обратную связь. При этом, важно, чтобы она была честной. Тебе нужно получить ответ на вопрос: что ему, как в женщине, в тебе нравится, а что – не в полной мере.

И задумайся: если он хочет от тебя какой-то минимум, вроде секса, а ты – более глобальных вещей, возможно, это твоя проблема? Может быть, в тебе есть какие-то недостатки, вроде нехватки уверенности и любви к себе? Возможно, ты боишься одиночества, пытаешься бросить крючок, чтобы поймать хотя бы кого-то?

Подумай. А мы рассмотрим еще одну причину – инфантилизм. Иными словами – он стремится во всем зависеть от мамы, не способен принимать зрелые решения самостоятельно. Он или сейчас не знает, или не узнает никогда, чего же на самом деле хочет от жизни. А главное – какую женщину он хочет видеть рядом с собой. Такой мужчина даже согласится на свадьбу, если ты проявишь напористость. Но надо ли это тебе?

Что делать?

Итак, причины мы рассмотрели. Теперь перейдем к конкретным действиям. Как говорится, хочешь изменить мир – начни с себя. С себя мы и начнем! Займись собой, не страхами, которыми живет мужчина, а собой.

Постарайся понять, чего хочешь именно ты, куда ты идешь? Какие чувства подталкивают тебя заниматься не своей жизнью, а мужчины? Пойми: эти чувства не несут ничего, кроме негатива, они вынуждают тебя подстраиваться под мужчину, терпеть его нерешительность.

Да, ты можешь манипулировать мужчиной, но исход такой ситуации вовсе не счастье. Мужчина должен захотеть свадьбы. Должен хотеть связать с тобой свою жизнь. Главное, что можешь сделать конкретно ты – стать той самой женщиной!

Не бойся откровенности в разговоре. Говори ему о своих желаниях, но при этом не дави на него, предоставь свободу выбора. Не пытайся ускорить течение событий. Если в ваших отношениях присутствует счастье, мужчина сам придет к решению о создании семьи. Запомни: сам!