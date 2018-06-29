Как вылечить молочницу без таблеток

Большинство женщин знают: жжение, зуд - признаки молочницы. Чрезмерный рост Candida Albicans (дрожжевые бактерии) может быть вызван использованием оральных контрацептивов, приемом антибиотиков, сахарным диабетом, беременностью, менопаузой и т.д.

Если ты страдаешь молочницей более-менее регулярно, она вроде как проходит, а затем снова появляется, tochka.net рекомендует не травить себя в очередной раз таблетками, а попробовать естественные методы лечения.

Итак, чем можно вылечить молочницу, не прибегая к медикаментозному лечению?

Перед тем как вылечить молочницу, приведи в порядок питание. Бездрожжевая диета исключает молочные продукты, сахар и белую муку, а также такие продукты как хлеб, дрожжи, ферментированные продукты, уксус и все, что содержит уксус (заправки для салатов, бальзамический уксус в продуктах питания, квашеная капуста и т.д.), вино, пиво и йогурты.

Чтобы вылечить хроническую молочницу, ешь побольше лука и чеснока. Природные противогрибковые продукты, такие как чеснок и лук, помогут предотвратить разрастание дрожжей.

Можно вылечить молочницу, заваривая настойку календулы, она является природным антибиотиком.

Вылечить молочницу в домашних условиях можно, вставляя тампоны с маслом чайного дерева. Оно содержит буру, гидрастис, лаеру, лактобактерии и витамин Е и является незаменимым средством в борьбе с молочницей.

Употребляй пробиотики. Эти полезные бактерии помогают бороться с грибком. Особенно эффективны все, которые так или иначе связаны с лактобактериями.