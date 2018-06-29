Пять распространенных ошибок в летнем макияже

Плотная тональная основа. В летний сезон откажись полностью от плотных тональных основ в пользу легких и увлажняющих ВВ или СС кремов. Эти средства отлично выравнивают тон, маскируют несовершенства и при всем этом еще и увлажняют кожу лица. Также старайся избегать использования пудры и матирующего тонального крема, так как твое лицо будет преть летом, после чего могут возникать мелкие прыщи и акне. Как утверждают косметологи, летом нужно давать чаще дышать коже лица от декоративной косметики, пишет Lady.tochka.net.

Яркие акценты в макияже глаз. Яркий макияж глаз летом будет выглядеть не совсем уместно, так как такой мейк-ап не любит подолгу оставаться на лице. А пандой ты наверное не хочешь быть, это уж точно. Отдай предпочтение нежным оттенкам при нанесении теней, ведь если они и размажутся, это даже не заметит рядом стоячий человек. Для вечера идеально подойдут легкие сияющие тени на внутренних уголках глаз. Они сделают лицо более свежим, а взгляд роскошным.

Сухие хайлатеры на лице. Как утверждают визажисты, именно такая текстура хайлайтера отличается крупными частицами и подчеркнет на солнце все недостатки кожи, как только лицо немного вспотеет. Для повседневного макияжа лучше используй жидкие и легкие хайлайтеры на масляной основе.

Пренебрегаешь праймерами. Как раз праймеры - это палочка выручалочка для девушек, которые хотят чтобы макияж летом не расплылся и оставался на лице целый день. Используй праймеры для макияжа глаз, лица и губ. Именно это чудо-средство позволит "зафиксировать" макияж и сделает его более стойким к высокой температуре воздуха в летний период.