Многодетная 50-летняя американка стала суррогатной матерью для пяти женщин

Диди Перри из Далласа (штат Техас, США) воспитывает троих детей. Восемь лет назад она решила стать суррогатной матерью для женщин, которые не могут самостоятельно зачать ребенка.
По словам Диди, ей нравился весь процесс беременности и родов, поэтому она решила стать сурматерью. Она рассказала: «Сначала я хотела выносить ребенка только для одной семьи. Но этот процесс стал для меня настоящим счастьем, поэтому я не смогла остановиться. Мне трудно описать словами чувства, которые испытываешь, когда видишь родителей, держащих своего долгожданного ребенка на руках», пишет Deti.mail.ru.
Диди сообщила, что стала сурмамой не из-за денег: она вынашивала детей за небольшое вознаграждение. «Я не планировала разбогатеть. Главное, что я сама ни за что не платила, все остальное мне было все равно. Как-то раз одна семья попросила меня снизить цену, и я согласилась», — сообщила Диди.
Мне нравилось быть беременной своими детьми, поэтому я хотела сделать что-то, чтобы помочь другим людям. Мне нравится, что я чувствую себя очень здоровой во время беременности, и мне нравится чувство, когда ребенок двигается во мне.
Своего последнего «суррогатного» ребенка Перри родила за пять месяцев до 50-летия. Всего она стала матерью пяти детей. На этом американка решила остановиться. Теперь она работает в агентстве по подбору сурматерей для семей, пишет The Sun.