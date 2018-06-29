Многодетная 50-летняя американка стала суррогатной матерью для пяти женщин

По словам Диди, ей нравился весь процесс беременности и родов, поэтому она решила стать сурматерью. Она рассказала: «Сначала я хотела выносить ребенка только для одной семьи. Но этот процесс стал для меня настоящим счастьем, поэтому я не смогла остановиться. Мне трудно описать словами чувства, которые испытываешь, когда видишь родителей, держащих своего долгожданного ребенка на руках», пишет Deti.mail.ru.

Диди Перри ФОТО: DIDI PERRY / CATERS NEWS / Caters News Agency

Диди сообщила, что стала сурмамой не из-за денег: она вынашивала детей за небольшое вознаграждение. «Я не планировала разбогатеть. Главное, что я сама ни за что не платила, все остальное мне было все равно. Как-то раз одна семья попросила меня снизить цену, и я согласилась», — сообщила Диди.

Диди Перри ФОТО: DIDI PERRY / CATERS NEWS / Caters News Agency

Мне нравилось быть беременной своими детьми, поэтому я хотела сделать что-то, чтобы помочь другим людям. Мне нравится, что я чувствую себя очень здоровой во время беременности, и мне нравится чувство, когда ребенок двигается во мне.

Диди Перри ФОТО: DIDI PERRY / CATERS NEWS / Caters News Agency

Своего последнего «суррогатного» ребенка Перри родила за пять месяцев до 50-летия. Всего она стала матерью пяти детей. На этом американка решила остановиться. Теперь она работает в агентстве по подбору сурматерей для семей, пишет The Sun.