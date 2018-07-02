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  • Десять причин отказаться от сахара навсегда

Десять причин отказаться от сахара навсегда

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Сахар.

ФОТО: Scanpix

Сахар присутствует не только в булочках, тортах, печеньях, сладких напитках, но даже во фруктах и мюсли. Разрешено употреблять сахар без вреда для здоровья в сутки максимально 25 граммов, а это 6 чайных ложек сахара. Но что может произойти, если употреблять больше сахара?

Во-первых, нужно помнить, что сахар - это белая смерть. Да, ведь это так! Никакой пользы белый сахар совершенно не несет, разве что вкусовую. А во-вторых, если ты хочешь стать на путь здорового питания, хочешь улучшить кожу лица, волос и тела, тогда тебе в первую очередь исключить сахар из своего рациона. А почему именно сахар, мы расскажем тебе в наглядных примерах, пишет Lady.tochka.net.

  1. Сахар способствует старению. Хочешь выглядеть в 30 лет, словно тебе 50? Никто не запрещает! Но если ты хочешь всегда оставаться молодой, здоровой, тебе необходимо исключить сахар из своего рациона. Сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова, тем самым уменьшая его эластичность, что приводит к преждевременным морщинам.
  2. Сахар вызывает жировые отложения. Думаешь, что от одной булочки ничего не произойдет? Помни, съедая сладкую булочку, сахар начинает откладываться в печени в виде гликогена. Если гликоген повышен, сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, обычно это участки на бёдрах и животе.
  3. Сахар вызывает привыкание. Одна конфета, две три и ты не замечаешь, как съела всю упаковку. А на следующий день у тебя начинается ломка! Сахар - настоящий наркотик. Как утверждают специалисты, зависимость от сахара по своей силе выше, чем зависимость от героина.
  4. Разрушает кости и зубы. Сахар способен вымывать из организма кальций, что приводит к потере зубов и хрупкости костей.
  5. Сахар лишает организма витамина В. Не замечала, что люди, которые едят сахар более раздраженные и нервные? А все потому, что при чрезмерном употреблении сахара происходит вымывание витаминов группы В во всех органах и системах.
  6. Сахар негативно влияет на сердце. Особенно, если имеются сердечные заболевания. Избыточное потребление сахара нарушает сердечную деятельность.
  7. Влияет на иммунитет. Как утверждают специалисты, ежедневное употребление сахара снижает уровень иммунитета почти в 17 раз. Поэтому люди, которые употребляют в избыточном количестве сахар страдают сонливостью, апатией и часто болеют.
  8. Портит кожу. Акне, высыпания, тусклый цвет лица и воспаления на коже? Проведи эксперимент, откажись от сахара на 2 недели и ты заметишь, что твоя кожа лица стала выглядеть намного лучше.
  9. Гормональное нарушение. Чаще всего девушки, которые употребляют много сахара, испытывают гормональные нарушения. Повышенный тот или иной гормон чаще всего вызван именно белым сахаром.
  10. Сахар негативно влияет на работу ЖКТ. Дисбактериоз, колики, нарушение функции печени чаще всего связано именно с употреблением сахара.

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