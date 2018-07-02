Десять причин отказаться от сахара навсегда

Во-первых, нужно помнить, что сахар - это белая смерть. Да, ведь это так! Никакой пользы белый сахар совершенно не несет, разве что вкусовую. А во-вторых, если ты хочешь стать на путь здорового питания, хочешь улучшить кожу лица, волос и тела, тогда тебе в первую очередь исключить сахар из своего рациона. А почему именно сахар, мы расскажем тебе в наглядных примерах, пишет Lady.tochka.net.