Стало известно, в какие числа месяца ни в коем случае нельзя выходить замуж

Чтобы брак был счастливым, важно выбирать не только месяц, но и день недели.

Считается, что самые удачливые дни для бракосочетания — понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а такие популярные четверг и пятница — наиболее сложные для будущей семейной жизни, пишет Хочу.

Суеверные люди особенно тщательно подходят к свадебной символике и выбору даты свадьбы. Что касается даты, нельзя, чтобы день церемонии не приходился на "чертово" 13-е число, по понятным причинам. А вот 3, 5, 7 и 9, напротив, считались счастливыми для совершения обряда.

Также ранее очень благоприятным для начала семейной жизни считался праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).