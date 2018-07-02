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Стало известно, в какие числа месяца ни в коем случае нельзя выходить замуж

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Свадьба. Иллюстративное фото.

ФОТО: MICHAEL SKOGLUND / BILDHUSET

В разгар свадебного сезона информируем о том, в какие числа месяца ни в коем случае нельзя выходить замуж, иначе брак будет несчастливым. Но, конечно же, это информация для тех, кто верит в предписания и суеверия.

Чтобы брак был счастливым, важно выбирать не только месяц, но и день недели.

Считается, что самые удачливые дни для бракосочетания — понедельник (к богатству), вторник (к здоровью), среда (на счастье), а такие популярные четверг и пятница — наиболее сложные для будущей семейной жизни, пишет Хочу.

Суеверные люди особенно тщательно подходят к свадебной символике и выбору даты свадьбы. Что касается даты, нельзя, чтобы день церемонии не приходился на "чертово" 13-е число, по понятным причинам. А вот 3, 5, 7 и 9, напротив, считались счастливыми для совершения обряда.

Также ранее очень благоприятным для начала семейной жизни считался праздник Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

ВАЖНО: нельзя венчаться на свои именины (День ангела). Также плохими датами для свадьбы считаются 29 февраля, 11 июня и 16 июля.

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