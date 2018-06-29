Пять причин, почему тебе постоянно нечего надеть

Если ты не раз сталкивалась с проблемой "нечего надеть", нужно выяснить, в чем же причина, пишет Lady.tochka.net.

Покупаешь одни и те же вещи. Снова белая футболка? Или джинсы такого же фасона и цвета? В том, чтобы дублировать вещи, нет ничего плохого, но выходить за рамки предела тоже не нужно. Двух пар идентичных джинсов или футболок одного цвета будет предостаточно.

Покупаешь вещь и не задумываешься, с чем будешь носить. Это не касается универсальных вещей: однотонные футболки или классические джинсы, юбки и шорты. Речь идет о ярких блузах, необычных кроп-топах и других не менее бросающихся в глаза вещей. Помни, если тебе понравилась вещь в магазине, перед покупкой не один раз подумай, с чем носить ты ее будешь. Иначе еще одна полка с "барахлом" тебе обеспечена.

Хранишь старые вещи. Все думаешь влезть в джинсы с 9 класса? И дело вовсе не в возрасте вещей, а в том, что ты уже взрослая девушка, и ты не должна пытаться в них втиснуться каждые выходные. Выбирай те вещи, которые сидят по фигуре и не искажают ее.

Покупаешь вещи не по фигуре. И даже не по размеру. Слишком облегающие вещи выглядят вульгарно, а объемные - словно ты беременная. Перебери свой шкаф и посмотри, какие вещи сидят на тебе по фигуре. От слишком объемных или облегающих вещей сразу же избавляйся!