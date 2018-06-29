Врачи умоляют родителей: берите ребенка на руки всегда, когда можете!

Желание малыша находиться на руках у матери - это нормальная потребность, она необходима для его роста и развития, пишет Lifter.com.ua.

Мир для новорожденного – это его мать. Физический контакт с ней дает ему возможность адаптироваться к новому, незнакомому миру, к условиям внеутробной жизни.

Носить ребенка на руках - значит налаживать эмоциональный и физический контакт с родителями.

Если отказывать ребенку в объятиях, в дальнейшем у него появятся различные фобии (страхи), неврозы, нарушения речи, энурез (недержание мочи). Это также повлияет на его характер и становление как личности.

Ученые выяснили: дети, которые много времени проводят на руках родителей, имеют более стабильную сердечно-сосудистую систему, меньше плачут и лучше едят, чем малыши, которые большую часть времени лежат в кроватках.

Согласно последним исследованиям (за 2016 год), малыши, которых часто носили на руках в младенчестве, в зрелом возрасте реже сталкиваются с диагнозом "гиперактивность", лучше учатся, а затем достигают финансового благополучия!

У «ручных» детей объем серого вещества в мозге выше, чем у детей, лишенных контакта кожа к коже.

Исследование за 2013 год подтверждает: контакт кожа к коже помогает снизить болевые ощущения при проведении неприятных процедур.

В объятиях мамы при контакте кожа к коже ребенку легче будет перенести прививку, забор крови для анализов и прочих врачебных манипуляций.