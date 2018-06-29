Что делать, если у матери и отца разные взгляды на воспитание

1. Не стремитесь вести себя одинаково

Часто в семью собираются очень разные люди, со своими взглядами на воспитание, личными границами. Дети подстраиваются под нас – они знают, что и от кого можно ожидать, пишет Deti.mail.ru.

Ребенку достаточно только одного принимающего родителя, чтобы нормально развиваться и расти. Одного человека, с которым можно открыто выражать свои чувства, быть самим собой. Не важно, мама это или папа. Проблемы начнутся, если у ребенка нет такого человека, если ему приходится все держать в себе или плакать у себя в комнате в обнимку с мишкой.

2. Не вставайте на сторону ребенка

Когда случаются конфликт в семье, например, между детьми и отцом, в спорах лучше не вставать открыто на сторону ребенка, а идти рядом с ним. Тем более не стоит вести себя демонстративно, отчитывать супруга при детях. Иначе у них может возникнуть убеждение, что «мама спасает, она хорошая, а папа – плохой».

Можно посочувствовать ребенку, поддержать его: «Да, папа сейчас разозлился, так получилось, я с тобой», помочь успокоиться, дать выплакаться. Не делайте из этой ситуации какого-то урока, и с супругом о случившемся поговорите наедине.

3. Помогайте друг другу устранять последствия ссор

Конфликт – это пропасть, в которой бурлит вода или даже раскаленная лава. Над этой пропастью всегда можно возвести мостик. Если супруг не может сам наладить контакт с ребенком после ссоры (у него плохо получается или он не знает, что сделать), помогите ему.

Детям пока сложно помнить на пике эмоционального напряжения, ссоры, что родитель их по-прежнему любит. Важно им это проговаривать: «Папа разозлился, возможно, у него был тяжелый день на работе. Ты не виноват, дорогой, у взрослых это тоже бывает. Он все равно тебя очень сильно любит. Сейчас он успокоится, и вы обязательно достроите с ним кораблик, который вчера начали, и все будет хорошо».

Дети очень успокаиваются от таких разговоров. И в дальнейшем они будут помнить эти мамины слова, «держаться» за них.

4. Делитесь открытиями, а не теоретическими выкладками

Никому в партнерских отношениях не нравится, когда его поучают и критикуют с позиции «учитель–ученик» или «родитель–ребенок». Такое поведение приведет лишь к ответному сопротивлению, например, в виде агрессии или отчуждения.