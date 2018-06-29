Канадец завел 149 детей от 24 женщин

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору. Как сообщает издание Daily Mail, ему удалось избежать тюремного заключения. В июле 2017 года мужчину признали виновным в обладании 24 женами, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера, — в браке сразу с пятью женщинами. Сообщается, что у Блэкмора в общей сложности родилось 149 детей, пишет Deti.mail.ru.

Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, в рамках которого он сможет ходить на работу и обращаться к врачу в случае необходимости. Олеру избрали ту же меру пресечения, однако, только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75. Также они обязаны 12 месяцев регулярно отмечаться в полицейском участке.

В прошлом мужчины были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена. Судья Шери Энн Донегэн отметила, что, хотя оба мужчины трудолюбивы и в остальном полностью соблюдают закон, она не могла их помиловать, так как некоторым из их жен едва исполнилось 15 лет на момент заключения брака.

«Он [Уинстон Блэкмор] дал понять, что никакое наказание не изменит его религиозных взглядов. Он не раскаялся и не собирается», - сказала судья.