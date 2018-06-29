Пт, 29.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Канадец завел 149 детей от 24 женщин

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дети.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Мужчина живет в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору. Как сообщает издание Daily Mail, ему удалось избежать тюремного заключения. В июле 2017 года мужчину признали виновным в обладании 24 женами, а его зятя, 53-летнего Джеймса Олера, — в браке сразу с пятью женщинами. Сообщается, что у Блэкмора в общей сложности родилось 149 детей, пишет Deti.mail.ru.

Блэкмора приговорили к шестимесячному домашнему аресту, в рамках которого он сможет ходить на работу и обращаться к врачу в случае необходимости. Олеру избрали ту же меру пресечения, однако, только на три месяца. Старшему канадцу предстоит 150 часов общественных работ, а младшему — 75. Также они обязаны 12 месяцев регулярно отмечаться в полицейском участке.

В прошлом мужчины были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Олер и Блэкмор живут в поселении Баунтифул — общине, основанной в 1946 году и объединяющей 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывают себе еду, экономика коммуны построена на принципе натурального обмена. Судья Шери Энн Донегэн отметила, что, хотя оба мужчины трудолюбивы и в остальном полностью соблюдают закон, она не могла их помиловать, так как некоторым из их жен едва исполнилось 15 лет на момент заключения брака.

«Он [Уинстон Блэкмор] дал понять, что никакое наказание не изменит его религиозных взглядов. Он не раскаялся и не собирается», - сказала судья.

В зале суда присутствовали десятки сторонников Блэкмора, некоторые из них разрыдались, когда услышали приговор.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ