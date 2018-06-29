Фото: московские секс-бомбы показали нашим женщинам, как привести себя в форму

9-10 июня к нам в Таллинн приезжали гости из Москвы - Даша Пирожкова и Саша Кабаева, с проектом PROKA4 Show и привезли с собой очень насыщенную программу преображения для девушек, потрясающие мастер-классы по уходу за собой, лекции по питанию и психологии.