Фото: московские секс-бомбы показали нашим женщинам, как привести себя в форму

9-10 июня к нам в Таллинн приезжали гости из Москвы - Даша Пирожкова и Саша Кабаева, с проектом PROKA4 Show и привезли с собой очень насыщенную программу преображения для девушек, потрясающие мастер-классы по уходу за собой, лекции по питанию и психологии.
Участниц семинара ждало много интересных сюрпризов в течение двух дней, где многие получили ценные призы и подарки от многочисленных спонсоров: BARCA. The Bureau of Maritime Adventures, Florgas, Fusion Sushi Tallinn, NamedSport Baltic.
И, конечно же, ни одно мероприятие уже не обходится без убойных фокусов лучшего иллюзиониста Прибалтики Александра Замашка.
Самые активные и креативные участницы семинара получили главные призы от Саши Кабаевой и Даши Пирожковой - четыре места на участие в десятомом сезоне проекта Proka4Show!
Двухдневное мероприятие состоялось в отеле Oru, а в субботу девочки провели интенсивную тренировку в Golden Club, и все желающие могли поужинать в компании Даши и Саши на гала-ужине в Chapters Boutic Cafe.