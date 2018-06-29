Двенадцать ранних симптомов рака, которые игнорирует большинство женщин

Эти 12 признаков могут подсказать женщине, что пора обратиться к врачу:

1. Изжога.

Обычно причина изжоги — злоупотребление жирной или сладкой пищей и алкоголем. Со временем она проходит. Но если изжога не исчезает и состояние постепенно ухудшается, это может быть признаком рака желудка, яичников или рака горла.

Постоянная изжога повреждает стенки пищевода — это повышает риск развития рака горла, пишет Anton-julia.club.

2. Изменения во рту.

У курильщиков можно обнаружить во рту пятна — белого, желтого или серого цвета. Со временем могут появиться и язвы, а потом и рак полости рта.

3. Изменения в груди.

Уплотнение в груди — это еще не рак. Но обратиться к врачу все равно нужно. Вам следует это и в том случае, если вы заметили:

подозрительные выделения из сосков,

втянутые внутрь соски,

покраснение или изменение величины сосков.

4. Вздутие живота.

Женщины часто жалуются на вздутие живота. Но если оно становится хроническим и сопровождается резким похудением или кровотечением, нужно срочно обратиться к врачу. Все эти симптомы могут быть признаками рака толстой кишки, яичников, желудочно-кишечного тракта или поджелудочной железы.

5. Кровотечение в середине цикла.

Обильные межменструальные кровотечения, возникающие без причины, могут возникнуть из-за какого-либо маточного заболевания или патологии в женских половых органах.

6. Изменение ногтевой пластины.

Тонкая полоса коричневого цвета на одном из ногтей может быть симптомом меланомы. В тяжелых случаях она может распространяться на область кутикулы или на кожу вокруг ногтя. Это значит, что раковые клетки растут и распространяются.

7. Кровь в моче или стуле.

В большинстве случаев кровь в моче или в стуле вызвана геморроем. Но это также может быть признаком рака толстой кишки. Если кровотечение длится больше двух дней, нужно срочно обратиться к врачу.

8. Изменение лимфатических узлов.

Обычно лимфатические узлы увеличиваются, если в организме есть воспалительный процесс. Здоровый организм быстро справится с инфекцией. У больных лейкемией и лимфомой лимфатические узлы тоже увеличены. Если припухлость лимфатических узлов не спадает в течение месяца, обратитесь к врачу.

9. Трудности во время глотания.

Если проблемы с глотанием случаются слишком часто и сопровождаются рвотой и потерей веса, возможно, у вас рак горла или желудка. Если эти симптомы не исчезли в течении недели, обратитесь к врачу.

10. Резкая потеря веса.

Если вы худеете, но при этом не сидите на диете и ведете довольно пассивный образ жизни, стоит посетить врача. Это может быть признаком грозного заболевания. В большинстве случаев неожиданная потеря веса вызвана стрессом. Но иногда она связана с раком поджелудочной железы или раком толстой кишки.

11. Повышение температуры тела.

Если повышенная температура держится уже несколько недель, а то и месяцев, если ее причина — не грипп и не простуда, нужно бить тревогу. Вызвать температуру могут лейкемия и другие виды рака крови.

12. Кашель.

Кашель нередко сопровождает простуду, грипп, аллергию, а иногда является побочным эффектом лекарств. Но если кашель не исчезает уже на протяжении четырех недель, пора обратиться к врачу. Особенно если вы курите. Кашель является наиболее распространенным признаком рака легких.