Ваш голос – путевка в финал! Конкурс Miss Baltic Coast проводит народное голосование
29. июнь 2018, 16:12
Месяц обучений, мероприятий и тренировок завершается подведением итогов перед финальным этапом конкурса Miss Baltic Coast! По правилам в финал пройдут только семь участниц: три девушки, набравшие большее количество баллов по конкурсной системе оценивания, еще троих участниц выберут члены жюри, и одну участницу выбираете ВЫ!
Ваш голос - путевка в финал! На странице конкурса в Facebook до 10 июля проходит голосование за наиболее понравившуюся публике участницу. Ознакомиться с портфолио конкурсанток можно на сайте www.mbc.ee, а отдать свой голос, пройдя по ссылке: https://www.facebook.com/Miss.Baltic.Coast.