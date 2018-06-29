Пт, 29.06.2018
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  • Ваш голос – путевка в финал! Конкурс Miss Baltic Coast проводит народное голосование

Ваш голос – путевка в финал! Конкурс Miss Baltic Coast проводит народное голосование

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Месяц обучений, мероприятий и тренировок завершается подведением итогов перед финальным этапом конкурса Miss Baltic Coast! По правилам в финал пройдут только семь участниц: три девушки, набравшие большее количество баллов по конкурсной системе оценивания, еще троих участниц выберут члены жюри, и одну участницу выбираете ВЫ!

Ваш голос - путевка в финал! На странице конкурса в Facebook до 10 июля проходит голосование за наиболее понравившуюся публике участницу. Ознакомиться с портфолио конкурсанток можно на сайте www.mbc.ee, а отдать свой голос, пройдя по ссылке: https://www.facebook.com/Miss.Baltic.Coast.

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