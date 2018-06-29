Пт, 29.06.2018
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  • Трехлетний мальчик задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки

Трехлетний мальчик задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки

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Стиральная машина

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ребенок залез внутрь стиральной машины и заперся изнутри, когда его искала сестра. Девочка больше не увидела братика живым...

В городе Слупске, Польша, трехлетний мальчик по имени Марсель решил поиграть со своей пятилетней сестренкой в прятки, пока родители были заняты. Он зашел в ванную комнату, закрыв за собой дверь, и спрятался в стиральной машинке. Получилось так, что ребенок захлопнул сам себя и стал там задыхаться, пишет Mirror.

Когда все попытки девочки найти Марселя так и не увенчались успехом, она пожаловалась родителям. Посмотрев везде, отец отправился в ванную. Он вытащил из барабана уже бездыханное тело сына и вызвал скорую. К приезду врачей состояние Марселя было критическим. Его увезли в реанимацию, где за его жизнь врачи боролись полтора часа, пишет Life.ru.

Медики успешно прооперировали ребенка, однако через шесть часов он все-таки умер. Расследованием сейчас занимается полиция, а в смерти ребенка могут обвинят родителей (непредумышленное убийство).

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