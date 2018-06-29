«Дарил цветы с памятника». На что готовы самые жадные мужчины, чтобы не платить

Пост породил волну обсуждения, которая уже растянулась почти на 800 комментариев. И истории рассказываются самые неприглядные: возлюбленные дарят своим девушкам цветы с памятников, предъявляют чеки за подарки и многое другое. Так что смотрите на эти ужасные примеры человеческого малодушия и цените свою половинку, если она не из их числа, пишет Life.ru.

«Был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусности, приглашал на концерты и все в таком роде. После моего отказа он выставил мне счет за все, что потратил на меня за год, даже за жвачки и кофе (вел список)»

«Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвел меня к дверям "Макдональдса", спросил: "Справишься?" — и пошел курить»

По словам этой девушки, парень подвез ее домой после свидания. И, видимо, счел, что отношения уже настолько "серьезные", что решил разделить свои неожиданные траты с ней: «<...> Сразу прислал мне фотоотчет, где он позирует со сломанным колесом и чеком, который ему влепили. <...> Товарищ всячески намекал на то, что я должна подкинуть ему денег за ремонт»

«Меня один парень позвал на ужин, потом оказалось, что не в ресторан, а к себе домой. Еще позже выяснилось, что продукты для ужина "по пути купишь". Ну и приготовишь».

«Мне один бывший дарил цветы с памятника».

«В 18 лет парень предложил отдавать ему все мои деньги, потому что "тебе надо привыкать к тому, что такое семейный бюджет"».

«Как-то один парень пригласил встретиться и попить кофе. После прогулки зашли в кофейню, он спрашивает, какой кофе я пью, заказывает себе, смотрит на меня, попивая кофеек, и говорит: "А ты что, ничего не будешь брать?"»

По рассказам somesay3, парень в целом оказался не промах. Может, разумный эгоизм — это и хорошо, но здесь он какой-то совсем неразумный: «При этом он рассказывал историю. Встречался с девушкой долго, решили отправиться в Таиланд, оба откладывали к назначенной дате отдыха, у нее не хватило пары тысяч на билет, он сказал: "Ну, ты не успела", — и уехал без нее».

«Меня как-то бывший позвал на ужин, дома поделил сумму за все ингредиенты пополам, а потом в конце вечера сказал: "Ой, забыл перец посчитать"».

«Спускаемся в метро, я краем глаза замечаю, что кто-то у урны оставил букет из пары роз. Он замешкался, дождался, пока я отвернусь, и решил жестом Амаяка Акопяня задарить мне это великолепие».