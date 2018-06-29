«Дарил цветы с памятника». На что готовы самые жадные мужчины, чтобы не платить

Одна из пользовательниц Твиттера попросила других поделиться своими историями про жадных представителей сильного пола. И, оказывается, у девушек действительно накипело.
Пост породил волну обсуждения, которая уже растянулась почти на 800 комментариев. И истории рассказываются самые неприглядные: возлюбленные дарят своим девушкам цветы с памятников, предъявляют чеки за подарки и многое другое. Так что смотрите на эти ужасные примеры человеческого малодушия и цените свою половинку, если она не из их числа, пишет Life.ru.
«Был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусности, приглашал на концерты и все в таком роде. После моего отказа он выставил мне счет за все, что потратил на меня за год, даже за жвачки и кофе (вел список)»
«Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвел меня к дверям "Макдональдса", спросил: "Справишься?" — и пошел курить»
По словам этой девушки, парень подвез ее домой после свидания. И, видимо, счел, что отношения уже настолько "серьезные", что решил разделить свои неожиданные траты с ней: «<...> Сразу прислал мне фотоотчет, где он позирует со сломанным колесом и чеком, который ему влепили. <...> Товарищ всячески намекал на то, что я должна подкинуть ему денег за ремонт»
«Меня один парень позвал на ужин, потом оказалось, что не в ресторан, а к себе домой. Еще позже выяснилось, что продукты для ужина "по пути купишь". Ну и приготовишь».
«Мне один бывший дарил цветы с памятника».
«В 18 лет парень предложил отдавать ему все мои деньги, потому что "тебе надо привыкать к тому, что такое семейный бюджет"».
«Как-то один парень пригласил встретиться и попить кофе. После прогулки зашли в кофейню, он спрашивает, какой кофе я пью, заказывает себе, смотрит на меня, попивая кофеек, и говорит: "А ты что, ничего не будешь брать?"»
По рассказам somesay3, парень в целом оказался не промах. Может, разумный эгоизм — это и хорошо, но здесь он какой-то совсем неразумный: «При этом он рассказывал историю. Встречался с девушкой долго, решили отправиться в Таиланд, оба откладывали к назначенной дате отдыха, у нее не хватило пары тысяч на билет, он сказал: "Ну, ты не успела", — и уехал без нее».
«Меня как-то бывший позвал на ужин, дома поделил сумму за все ингредиенты пополам, а потом в конце вечера сказал: "Ой, забыл перец посчитать"».
«Спускаемся в метро, я краем глаза замечаю, что кто-то у урны оставил букет из пары роз. Он замешкался, дождался, пока я отвернусь, и решил жестом Амаяка Акопяня задарить мне это великолепие».
«Мой целый год кормил пирожными и кофе, а когда разошлись, показал чеки и потребовал вернуть все деньги, а то в полицию пойдет за вымогательство. В полицию он, кстати, позвонил, но ребята поржали и посоветовали вызвать скорую и подлечиться».
«Со мной заключал соглашение, что либо я ни с кем не встречаюсь полгода после расставания, либо возвращаю деньги за подарки».
«Один раз пошла на свиданку с парнем, сели к нему в тачку, он достал контейнер с гречкой и котлетами, протянул мне банан со словами: "Давай тут пожрем, чтобы в кафе не тратиться. А то у меня на билет в кино не хватит"».
Девушка приготовила ужин и попросила парня купить вина. И вот что из этого вышло: «Мы зашли в магазин, он посмотрел на ценники и говорит: "Я вообще-то пить не буду, раз только ты пьешь, то, давай, я тебе пива куплю". Прикол в том, что за ужином он сам выпил почти все мое пиво».
«Подруга ходила на свидание. Зашли в кофейню. Он ей: "Кофе будешь?" Она выбрала. Он купил и: "Ты на карту мне кинешь потом?" Она молча открыла кошелек и отсчитала 120 рублей. Он ей: "Там 124 цена"».
«Когда мы гуляли, он сказал мне: "Что, прям есть хочешь? Сильно? Может, до дома потерпишь? Если что, у меня дома суп есть". <...> Мужику под 30».
История не совсем про "своего парня", о чем комментирующая осторожно предупредила заранее: «<...> Я как-то сидела в ресторане с подругой и ее парнем. Я оплатила свою часть счета и оставила чаевые. Так ее парень совершенно спокойно забрал эти чаевые себе! Заметив мой ошарашенный вид, сказал: "Ну а что, мне на проезд будет"».
Однако к обсуждению присоединились и представители обвиняемой стороны. Они тактично напомнили, что и девушки порой ведут себя так же и даже хуже.
«<...> Ездил на машине к девушке в одну сторону 800 км, покупал цветы и подарки <...>, возил на море <...>, бывало, тратил на нее последнее, что было в кармане. А в итоге услышал по телефону: "Ты очень хороший, но я хочу расстаться, пока"».