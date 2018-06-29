Суд запретил Седоковой видеться с маленькой дочкой без надзирателей и обязывает платить алименты отцу

Согласно официальным бумагам суда в Лос-Анджелесе, заседание проходило в октябре прошлого года. Вердикт вынесли в пользу отца. В документах отмечается, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника. У Моники уже не первый месяц не получается покинуть Лос-Анджелес, так как в суде полагают, что ее может похитить мать, пишет Life.ru .

Подчеркивается, что Седокова не раз пыталась договориться с бывшим супругом, для чего летала в Лос-Анджелес. Однако все было напрасно. Адвокаты Седоковой также не раз пытались донести, что воспитывать ребенка должны оба родителя. Отмечается, что разбирательство, с кем именно будет жить девочка, может продлиться до восьми месяцев.