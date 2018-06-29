Семь признаков, по которым можно распознать женщину-нарцисса

Хотя это психическое отклонение больше присуще мужчинам, "нарциссом" вполне может оказаться ваша начальница, родственница и даже лучшая подруга!

Как правило, женщины лучше умеют скрывать свои негативные черты, чтобы добиться своих целей. Как же обезопасить себя от токсического воздействия такой знакомой?

Психологи назвали семь основных признаков, которые присущи практически всем женщинам-нарциссам, пишет Fabiosa.ru.

1. Они сводят все разговоры к собственной персоне

Конечно, все мы иногда любим поделиться историями из собственной жизни. Однако женщина-нарцисс в любой компании говорит исключительно о себе, а также о своих чувствах и переживаниях.

Когда в последний раз знакомая интересовалась подробностями вашей жизни? Если никак не можете припомнить, то, скорее всего, перед вами женщина-нарцисс.

2. Они все время делают селфи

Если все посты в Instagram вашей знакомой посвящены разнообразным ракурсам ее лица (либо других частей тела), то, скорее всего, она страдает нарциссизмом.

Даже если на личной страничке женщины-нарцисса время от времени появляются и другие фотографии (семьи, детей, друзей, красивых пейзажей или домашних животных), то они являются лишь фоном для ее обожаемой персоны.

3. Они флиртуют со всеми подряд

Даже с теми, кто им не нравится! Флирт для женщины-нарцисса — не проявление симпатии, а средство достижения целей. Кроме того, нарциссические личности убеждены, что никто в целом мире не способен устоять перед их очарованием.

4. Они не способны придерживаться договоренностей

Если подруга постоянно отменяет ваши совместные планы, вполне может быть, что она — нарцисс. Таких женщин интересует лишь возможность делать то, что им хочется. Независимо от реакции окружающих!

5. Они впадают в сильную ярость, услышав отказ

В следующий раз, когда знакомая о чем-то вас попросит, скажите "нет" (или скажите, что вам нужно подумать), а затем понаблюдайте за ее реакцией. Это самый простой способ распознать нарцисса.

Люди с этим расстройством психики ненавидят подобные ситуации, поскольку им кажется, что собеседник таким образом приобретает некую власть над их жизнью.

Смириться с этим нарциссы просто не в силах! Поэтому они изо всех сил будут пытаться выбить согласие прямо сейчас. В противном случае вы моментально станете их врагом!

6. Они никогда не признают свои ошибки

Нарциссы не допускают даже самой мысли о том, что их поведение может быть в чем-то ошибочным — в их проблемах всегда виноваты другие люди либо внезапно возникшие обстоятельства.

Более того, они никогда и ни за что не просят прощения!

7. Они никого не уважают

Как правило, женщины-нарциссы считают, что находятся на самой верхушке социальной пирамиды, а все остальные до их уровня просто не дотягивают. Это особенно заметно, когда они начинают высказывать свое мнение о других людях, критикуя их достижения и образ жизни.

Есть ли среди ваших знакомых женщина, которая всех вокруг считает "полными идиотами", но никогда не сомневается в собственной правоте? Именно так ведут себя нарциссы!