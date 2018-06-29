Названа средняя продолжительность выкидыша

Каждая женщина переносит выкидыш по-разному. Именно поэтому многим хотелось бы знать, какова продолжительность этого процесса, чтобы заранее подготовиться к нему психически и физически. Выкидышем называют непреднамеренное прекращение беременности на сроке до 20-й недели. По статистике, с ним сталкивается до 8-20% женщин. Прерывание беременности после этого срока наблюдается крайне редко. К примеру, выкидыш на сроке с 13-й по 20-ю недели происходит всего лишь в 1- 5% случаев, пишет Medikforum.ru.

Каждая женщина сталкивается с выкидышем по-разному. Стадия беременности влияет на его продолжительность, а также на тот период, который потребуется для восстановления здоровья. Выкидыш может сопровождаться физиологическими и эмоциональными симптомами. К числу первых относятся кровотечения, спазмы в желудке, ощущение пустоты матки или гормональные изменения. К эмоциональным симптомам чаще всего относят период скорби. Как правило, он занимает несколько недель, после чего смягчается. Каждая беременность является уникальной, поэтому строго рассчитанную продолжительность выкидыша назвать нельзя. Иногда опытный врач может оценить, как долго будут продолжаться кровотечения, спазмы и другие симптомы, в зависимости от типа выкидыша, гестационного периода и других временных расчётов.