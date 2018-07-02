Десять вещей, которые заставляют мужчину влюбиться

1. Ум.

Кто говорит, что мужчины боятся умных женщин, ошибается. Их боятся только не уверенные в себе мужчины. Ум — это очень сексуально, и достойный это оценит. Так что не бойся показать ему свой интеллект, пишет Soulpost.ru.

2. Доброта.

Мужчины просто без ума от добрых девушек, которые занимаются благотворительностью и волонтерством, которые просто умеют быть добрыми к незнакомцам. Главное, чтобы это было искренне.

3. Заботливая натура.

Мужчины инстинктивно притягиваются к девушкам с материнским инстинктом. Даже если ты не собираешься пока становиться мамой, твоя забота может проявляться в отношении с мужчиной.

4. Чувство юмора.

Если ты можешь рассмешить мужчину и легко принять любую шутку, он влюбится в тебя. Особенно мужчины ценят женщин, которые умеют посмеяться над собой или отпустить немного грязноватую или черную шутку.

5. Легкость.

Мужчины не любят драму, когда женщина из всего устраивает скандал. Поэтому они влюбляются в тех, которые легко относятся к большинству вещей. Они хотят понимающую девушку, которая не будет все усложнять.

6. Способность ладить с его друзьями.

Мужчина еще сильнее в тебя влюбляется, когда видит, что ты ладишь с его друзьями: что тебе понравились его близкие, что его близкие оценили тебя. Для него это бесценно.

7. Способность ладить с его матерью.

Обычно мать у мужчины на особом пьедестале. Она — та, которая вырастила его, научила быть мужчиной. Если у тебя получается ладить с ней и тем более сблизиться, он будет покорен тобой.

8. Позволить ему быть собой.

Очень многие женщины хотят изменить своего мужчину, подстроить его под себя. Потому когда он встречает девушку, которая принимает его и любит таким, какой он есть, это заставляет его влюбиться.

9. Легкость на подъем.

Мужчины любят женщин, которые готовы к приключениям, пробовать что-то новое. С такой не соскучишься!

10. Страсть.