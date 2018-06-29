It’s a boy: беременные мужчины стали моделями на показе в Лондоне

Показывая свою линейку весна-лето 2019 года, дизайнер решил удивить искушенную публику не столько своими креативными нарядами, сколько моделями, которые их презентовали. Главным аксессуаром мужчин, шагающих по подиуму, стали накладные животы, которые имитировали беременность, пишет Хочу.

Для того чтобы зритель отчетливо понимал, что это не пивное «брюшко», а именно намек на продолжение рода, на одной из футболок у модели было написано — «New World Baby». Были среди манекенщиков и те, у кого живот скрывался под одеждой: в таком случае они очень бережно прикрывали его руками, якобы оберегая от внешнего мира, как это зачастую делают беременные.

Накладные животы для коллекции Ксандера Чжоу создала знаменитый визажист Исамайя Френч, сделав их максимально реалистичными. Впрочем, сам дизайнер абсолютно реально верует в то, что мужчины способны становиться матерями, так как на официальном сайте бренда написано: «Мы готовы приветствовать будущее мужской беременности».