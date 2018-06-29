Выбросить нельзя оставить: срок годности вашей косметички

Уверены, что у многих сейчас лежат в косметичке тени, которые даже не помним, когда приобрели, но до сих пор не выбросили. Пускай, когда-то же придет их время! Правильно ли это? Давайте разберемся, пишет Хочу.

По законодательству каждый производитель устанавливает свой срок годности. Он должен гарантировать безопасность изделия для жизни и здоровья потребителей и проконтролировать соблюдение хранения и перевозки. Просроченный товар ни в коем случае, нельзя продавать, даже если он сохранил все свои свойства. Срок годности есть на любой упаковке, но если отечественные марки указывают две даты (выпуск/конец годности), то зарубежные чаще всего зашифровывают. Да так, что без помощи не разобраться.

Не разделяй

Любимая категория косметических средств, которые любят делить на пару раз. Например, ампулы для волос или же краска. Продукта действительно бывает много, но вещества которые он содержит, могут быть чувствительны к свету или теплу. А когда мы открываем средство, туда сразу же попадают бактерии. Поэтому не удивляйтесь, что поделив краску на несколько раз, позже получается совсем другой цвет.

По европейским стандартам косметические средства могут храниться около 30-36 месяцев.

Очень осторожно нужно отнестись к косметике с содержанием витамина С. Ведь он имеет свойство быстро разрушаться под действием воздуха и тепла. К сожалению, большинство брендов не учитывают этот фактор, но сейчас на beauty-рынке появляется все больше новых средств, которые соблюдают технику сохранения этого компонента. Например, полоски или сашетки (мешочек для хранения) с содержанием этого продукта. Их категорически нельзя делить. Такие продукты нужно использовать в течение 3-4 месяцев. Если вы купили продукт, и через время он приобрел коричневый или ярко оранжевый цвет — лучше не рисковать. Это значит, что в данном средстве начались окислительные процессы, что может негативно отразиться на вашей коже (высыпания). Кстати, это относится ко многим уходовым средствам.

Многие хранят косметику в холодильнике. Если вы выбрали для себя этот метод, то за час до нанесения средства — поставьте в тепло. В противном случае большинство компонентов не будет интенсивно действовать.

Так сколько же хранить

Как мы уже сказали, нужно смотреть на дату производства и окончания срока годности. Если там зашифрованы даты, — не поленитесь и зайдите на сайт, где можно расшифровать данные. В любом случае, не нужно хранить средства для губ больше двух лет. Температурные перепады влияют на формулу средства. Да и бактерий скапливается немало. Многие девушки часто «продлевают жизнь» туши для ресниц, добавляя воду. Таким образом, вы изменяете ее формулу, что может привести к аллергическим реакциям. Самый большой срок хранение, чаще всего, имеют парфюмы, если соблюдать режим хранения.

Не нужно хранить косметику в ванной комнате. Влажная среда способствует размножению бактерий.

Храните косметику в шкафу или на столике у себя в комнате. Самое главное — избегайте попадания прямых лучей и чрезмерной влаги. Делайте время от времени инвентаризацию и чаще радуйте себя покупками!