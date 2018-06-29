Идеальный завтрак, если вы хотите похудеть

Завтрак самый важный прием пищи в день. Начиная свой день со здоровой, питательной пищи, вы будете чувствовать себя более энергичными и подготовленными. С другой стороны, пропуская завтрак, вы можете переесть позже в тот же день, как правило, в вечернее время, что само по себе — плохо. Тщательно подобранный завтрак может реально легко помочь вам избавиться от лишнего веса.