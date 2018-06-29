Мастер-класс от Кайли Дженнер: звезда показала, как делает летний макияж

Специально для американской редакции журнала Vogue светская львица и участница шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер показала один из вариантов летнего макияжа, пишет Ivona.bigmir.net.

Процесс нанесения мейк-апа она сняла на видео, которое было опубликовано на официальном канале Vogue в Youtube.