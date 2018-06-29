Пт, 29.06.2018
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  • Мастер-класс от Кайли Дженнер: звезда показала, как делает летний макияж

Мастер-класс от Кайли Дженнер: звезда показала, как делает летний макияж

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Кайли Дженнер

ФОТО: Instagram / Instagram/Scanpix

Светская львица Кайли Дженнер рассказала, как сделать яркий макияж с акцентом на глаза.

Специально для американской редакции журнала Vogue светская львица и участница шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер показала один из вариантов летнего макияжа, пишет Ivona.bigmir.net.

Процесс нанесения мейк-апа она сняла на видео, которое было опубликовано на официальном канале Vogue в Youtube.

20-летняя Дженнер использовала косметику собственного бренда Kylie Cosmetics, а также и средства других марок. Модель сделала акцент на глаза, уделив внимание бровям и контурингу.

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