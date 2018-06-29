Мастер-класс от Кайли Дженнер: звезда показала, как делает летний макияж
29. июнь 2018, 19:43
Светская львица Кайли Дженнер рассказала, как сделать яркий макияж с акцентом на глаза.
Специально для американской редакции журнала Vogue светская львица и участница шоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер показала один из вариантов летнего макияжа, пишет Ivona.bigmir.net.
Процесс нанесения мейк-апа она сняла на видео, которое было опубликовано на официальном канале Vogue в Youtube.
20-летняя Дженнер использовала косметику собственного бренда Kylie Cosmetics, а также и средства других марок. Модель сделала акцент на глаза, уделив внимание бровям и контурингу.