Восемь ранних симптомов рака яичников, которые должна знать каждая женщина

Кровотечение

В первую очередь вас должны насторожить кровотечения, похожие на менструальные, которые появляются даже после климакса. Еще один опасный симптом – кровеносные выделения между месячными. Опухоли провоцируют повышенную выработку эстрогена, который в свою очередь и стимулирует кровотечение. Обязательно обратитесь к врачу, если вы заметили у себя что-то подобное, пишет Goodhouse.ru.

Вздутие живота

Один из самых распространенных симптомов рака яичников – внезапно увеличившийся живот. Опухоль, а также жидкость, ее окружающая, заставляют живот раздуваться. Если вдруг вы заметили, что ваш живот стал больше без особых на то причин, обязательно обратитесь к врачу и сделайте УЗИ органов малого таза.

Отсутствие аппетита

То же самое скопление жидкости, из-за которой раздувается живот, приводит к отсутствию или падению аппетита. Если вдруг вы заметили, что не можете одолеть привычную порцию еды, если запросто пропускаете несколько приемов пищи и не чувствуете голода – срочно обращайтесь к врачу. Это может быть очень серьезно.

Боль в нижней части живота

Женщины, которые перенесли рак яичников, вспоминают, что чувствовали боли, сходные с теми, которые мучили их перед или во время менструации. Коварство этого симптома рака яичников именно в том, что он слишком похож на безопасное, хоть и неприятное проявление менструации – и многие женщины не обращают на него внимания Если вы заметили судороги и боли, которых раньше не было – обязательно обратитесь к врачу.

Боль в спине

Женщины с раком яичников могут испытывать боли в спине из-за жидкости, скопившейся в области таза, или опухоли, которые давит на ткани в нижней части спины. Внезапно появившиеся боли в области поясницы, особенно если они сопровождаются другими симптомами – важный сигнал, после которого надо обратиться к врачу.

Затрудненное дыхание

Этот симптом рака яичников развивается на более поздних стадиях, когда разросшаяся опухоль начинает давить на легкие и препятствовать вдохам и выдохам.

Запоры

Трудности с дефекацией, газы и постоянная изжога – еще один важный ранний симптом рака яичников. Дело в том, что опухоль, локализованная в нижней части брюшной полости, может оказывать давление на кишечник, препятствуя его нормальной работе. Если вы обнаружили у себя подобные симптомы – не откладывайте визит к врачу, это очень важно!

Учащенные позывы к мочеиспусканию