Назван главный секрет обретения плоского живота

Желающим заполучить плоский живот важны не только правильные тренировки на мышцы пресса и идеально подобранные продукты питания. Исследование показало, что чуть ли не определяющее значение имеет время приема пищи. В частности, крайне важно питаться в интервале, продолжительностью 8 часов с 10:00 утра и до 6:00 вечера. Этот режим позволяет худеть значительно более эффективно, чем поздние ужины. Более того, прием пищи в восьмичасовом интервале является и секретом победы над постоянным вздутием, пишет Medikforum.ru.

Нутриционисты из Великобритании советуют принимать пищу только в светлое время суток, так как наши внутренние системы организма созданы для работы именно во время этого периода. Не следует засыпать сразу после приема пищи, необходимо соблюсти интервал хотя бы в два с половиной часа. Если во время ночного сна желудок и кишечник будут продолжать работать, то это может привести к разного рода проблемам, включая вздутие. Период голодания должен составлять от 12 до 14 часов - именно это идеальный интервал между ужином и завтраком, обеспечивающий устойчивую потерю веса. Желающим похудеть необходимо употреблять ферментированные продукты и напитки, включая кефир, который содержит миллиарды полезных бактерий, проникающих в кишечник и восстанавливающих необходимый баланс.