Продукты для детей вкусны и одновременно опасны

«Избыточный сахар наносит большой вред кровеносной системе, поджелудочной железе, приводит к истощению адаптационных механизмов ребенка, появлению лишнего веса», - отметила Елена Соломатина, пишет Medikforum.ru.

Крайне дозировано, по ее словам, детям нужно давать соки. Фруктовые соки отличаются повышенном содержанием сахара, и полезными для детского организма могут быть строго при условии сильного ограничения в их потреблении.

Также детям не идет на пользу употребление продуктов, в которых содержатся маргарин и растительные жиры. Под влиянием их компонентов клетки организма перестают нормально функционировать. Вредными диетолог назвала различного вида печенье, сухарики, пряники.

Вошли в список особо вредных для детей продуктов и разнообразные йогурты, творожки, глазированные сырки. Елена Соломатина высказалась о том, что в эту продукцию добавляются крайне нежелательные для организма ингредиенты - пальмовое масло, переработанные растительные жиры, сахар в очень большом количестве, красители и ароматизаторы.