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  • На чемпионат по фитнес-бикини за один евро! Стартовал невероятный спортивный проект

На чемпионат по фитнес-бикини за один евро! Стартовал невероятный спортивный проект

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В прошлое воскресенье стартовал новый фитнес проект #1€4BIKIINIFIT,в котором Анастасия Гаврис и Марек Калмус будут помогать 30 девушкам в течение трех месяцев готовиться к Эстонскому чемпионату по фитнес-бикини.

К этим 30 участницам присоединились также и эстонские знаменитости: Геттер Яани, Кристийна Оюланд, Пирьё Леванди, Кристель Мардисоо.

В этом проекте можно было принять участие за 1 евро! За эти деньги участницы получают персонального тренера, групповые тренировки, мастер-классы и программу питания. Но с каждой неделей участниц будет все меньше – выбывать будет те, кто наберет наименьшее количество пунктов. Пункты будут даваться за участие в тренировках и мастер-классах, а также в зависимости от оценки тренера и голосов публики. В финал пройдут десять красоток.

Цель конкурса – показать, что любой, независимо от возраста и рода деятельности, может стать спортсменом.

Смотрите, кто пришел на кастинг!

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