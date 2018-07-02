На чемпионат по фитнес-бикини за один евро! Стартовал невероятный спортивный проект

В этом проекте можно было принять участие за 1 евро! За эти деньги участницы получают персонального тренера, групповые тренировки, мастер-классы и программу питания. Но с каждой неделей участниц будет все меньше – выбывать будет те, кто наберет наименьшее количество пунктов. Пункты будут даваться за участие в тренировках и мастер-классах, а также в зависимости от оценки тренера и голосов публики. В финал пройдут десять красоток.