Найдено мощное и натуральное средство борьбы с симптомами менопаузы

Экстракт из соевых бобов назвали отличной альтернативой гормонозаместительной терапии. В ходе исследования он показал способность противостоять приливам.
Экстракт соевых бобов может стать в ближайшем будущем хорошей альтернативой гормонозаместительной терапии в плане борьбы с таким характерным симптомом менопаузы, как приливы. На протяжении многих лет ряд женщин отказывается от ГРТ из-за страха столкнуться с опухолями груди и матки, пишет Medikforum.ru.
В ходе исследования три четверти из 2 500 женщин, которые получали таблетки на основе экстракта сои в качестве гормонозаместительной терапии, столкнулись с сокращением количества приливов. Ранее они испытывали эти симптомы менопаузы ежедневно. Схожее количество представительниц прекрасного пола благодаря данным таблеткам испытало облегчение от таких симптомов, как боли в голове, мышцах и суставах. В целом, применение лекарств на основе экстракта из соевых бобов привело к существенному облегчению симптомов менопаузы, при этом не вызвав эффекта роста злокачественных клеток в груди или в оболочке матки.
МедикФорум напоминает, что подавляющее большинство женщин сталкивается с выраженными симптомами менопаузы, включая ночную потливость, приливы, летаргию, перепады настроения и сильную усталость, а также снижение интереса к сексу. Порой они протекают не слишком сильно, а порой бывают очень тяжелыми. Основным средством борьбы с данными симптомами являются лекарства из категории гормонозаместительной терапии, с помощью которых удается компенсировать резкое сокращение уровня эстрогена в организме, которое наблюдается после менопаузы.