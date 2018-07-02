Найдено мощное и натуральное средство борьбы с симптомами менопаузы

Экстракт соевых бобов может стать в ближайшем будущем хорошей альтернативой гормонозаместительной терапии в плане борьбы с таким характерным симптомом менопаузы, как приливы. На протяжении многих лет ряд женщин отказывается от ГРТ из-за страха столкнуться с опухолями груди и матки, пишет Medikforum.ru.

В ходе исследования три четверти из 2 500 женщин, которые получали таблетки на основе экстракта сои в качестве гормонозаместительной терапии, столкнулись с сокращением количества приливов. Ранее они испытывали эти симптомы менопаузы ежедневно. Схожее количество представительниц прекрасного пола благодаря данным таблеткам испытало облегчение от таких симптомов, как боли в голове, мышцах и суставах. В целом, применение лекарств на основе экстракта из соевых бобов привело к существенному облегчению симптомов менопаузы, при этом не вызвав эффекта роста злокачественных клеток в груди или в оболочке матки.