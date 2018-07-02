«Не съезжайте с горки вместе с ребенком, если не хотите повторить мою ошибку»

Жительница Нью-Йорка поделилась в Facebook поучительной историей о том, что произошло с ее дочкой после совместного катания с горки. Теперь она хочет предостеречь от этой затеи других родителей.
Американка Хизер Клэр опубликована в Facebook пост, в котором призвала других родителей никогда не кататься с горки вместе со своим ребенком. Если раньше мы думали, что так убережем малыша от травм, то в случае с Хизер все оказалось совсем наоборот, пишет Life.ru.
«Когда Медоу было 12 месяцев, я решила прокатиться вместе с ней с горки на детской площадке. Доля секунда — и я увидела, как ее нога выворачивается и застревает между мной и горкой. Результат — жуткий перелом», - рассказала мать.
Когда Хизер увидела эти кадры, у нее был шок. Ребенок стонал, и она тут же помчалась в больницу. Доктор прочитал ей весьма суровую нотацию на тему того, что такие случаи довольно часто происходят и что ни в коем случае нельзя садиться с ребенком на детскую горку.
«Мне никогда не приходило в голову, что такое может произойти. Теперь я считаю, что на любой детской площадке надо ставить предупреждающие знаки. Очень надеюсь, что моя история окажется поучительной для остальных родителей», - считает она.
После случившегося Хизер решила сама взяться за безопасность остальных детей и запустила собственную кампанию по установлению предупреждающих знаков на игровых площадках. Кроме того, женщина призвала остальных родителей делиться своими историями несчастных случаев на игровых площадках, чтобы осведомлять остальных и ставить специальные таблички о соблюдении безопасности.