«Не съезжайте с горки вместе с ребенком, если не хотите повторить мою ошибку»

Американка Хизер Клэр опубликована в Facebook пост, в котором призвала других родителей никогда не кататься с горки вместе со своим ребенком. Если раньше мы думали, что так убережем малыша от травм, то в случае с Хизер все оказалось совсем наоборот, пишет Life.ru.

«Когда Медоу было 12 месяцев, я решила прокатиться вместе с ней с горки на детской площадке. Доля секунда — и я увидела, как ее нога выворачивается и застревает между мной и горкой. Результат — жуткий перелом», - рассказала мать.

Когда Хизер увидела эти кадры, у нее был шок. Ребенок стонал, и она тут же помчалась в больницу. Доктор прочитал ей весьма суровую нотацию на тему того, что такие случаи довольно часто происходят и что ни в коем случае нельзя садиться с ребенком на детскую горку.

«Мне никогда не приходило в голову, что такое может произойти. Теперь я считаю, что на любой детской площадке надо ставить предупреждающие знаки. Очень надеюсь, что моя история окажется поучительной для остальных родителей», - считает она.