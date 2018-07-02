Вот почему ни в коем случае нельзя смешивать помидоры и огурцы в одном салате!

Почему? Потому что более легкий продукт будет переварен и попадет в кишечник раньше, чем переварится более тяжелый. В результате еда в желудке ферментируется, что может вызвать отравление всего организма!

Замедленное усвоение, ферментация сахаров и крахмалов помешают вам насладиться вкусной едой и получить от нее пользу. А еще ферментация может вызвать газы, вздутие, боли в животе и расстройства кишечника, пишет Lifter.com.ua.

Вот какие продукты ни в коем случае нельзя смешивать:

1. Помидоры с огурцами.

Эти два овоща совершенно несовместимы! Когда они попадают в желудок одновременно, начинается процесс ферментации. Брюшная полость заполняется кислотой, что может привести к различным пищеварительным расстройствам.

2. Фрукты после обеда.

Есть на десерт фрукты — очень плохая идея! Дело в том, что фрукты перевариваются очень долго, поэтому им нельзя надолго задерживаться в желудке. Когда вы едите их после обеда, в желудке начинается брожение, вызывающее изжогу и другие пищеварительные расстройства.

3. Макароны с сыром.

Это очень популярное блюдо во всем мире, но лучше от него воздержаться. Макароны содержат много крахмала, который переваривается дольше, чем белок, поэтому неизбежен процесс брожения, вызывающий проблемы с пищеварением. То же самое касается макарон с мясом.

4. Мясо с сыром.

Это категорически недопустимое сочетание! Нельзя потреблять слишком много белка в одном блюде. Каждая трапеза должна включать в себя только один вид белка.

5. Апельсиновый сок с мучными продуктами.

Никогда не запивайте хлеб или лапшу апельсиновым соком, потому что кислота, необходимая для усвоения сока, может разрушить фермент, необходимый для переваривания крахмала.

6. Овощи с сыром.

Еще одна комбинация, которой следует избегать. Это прямой путь к вздутию живота.

7. Арбуз с дыней.

Эти два фрукта не сочетаются. Их нужно есть отдельно друг от друга и любых других фруктов.

8. Бананы с молоком.

Хотя многим нравится это сочетание, бананы с молоком очень сильно замедляют пищеварение.

9. Йогурт с фруктами.