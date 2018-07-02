Эффект не могут объяснить даже врачи: варишь два продукта и худеешь за неделю!

Мы стали менее активными и больше времени проводим на диване возле телевизора или за компьютером, причем не важно - работаем мы на нем или играем в видеоигры.

Сидячий образ жизни ведет к набору лишнего веса, особенно если мы питаемся обработанными и очищенными продуктами, пишет Lifter.com.ua.

Повышение в организме уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и снижение «хорошего» (ЛПВП) – результат выбора нами образа жизни и питания.

Первое, что нужно сделать, если вы хотите потерять лишний вес, – перестать есть очищенные и обработанные продукты. Затем измените образ жизни и станьте более активными.

Совершайте прогулки утром или вечером и начните делать упражнения, которые помогут сжечь жир, держать форму и восстановить здоровье.

Попробуйте также готовить еду из натуральных ингредиентов. Это поможет сбросить лишний вес, улучшить работу иммунной системы и набраться сил.

Вот рецепт, который вам точно пригодится, если вы худеете.

Ингредиенты:

корица – 1 чайная ложка;

натуральный мед – 2 столовые ложки;

вода – 250 мл.

Приготовление:

1. Вскипятите воду в кастрюле и всыпьте в нее корицу.

2. Варите коричный чай пару минут, затем дайте ему остыть при комнатной температуре.

3. Как только чай станет прохладным, добавьте в него натуральный мед и перемешайте.

Пейте полчашки чая перед сном, а вторую половину – на утро следующего дня натощак перед завтраком.

Через неделю вы заметите, что ваш вес уменьшается. Комбинация меда и корицы повышает скорость обмена веществ, снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в организме и улучшает работу иммунной системы.

Коричный чай также обогащает организм витаминами, минералами и антиоксидантами, которые разрушат свободные радикалы.