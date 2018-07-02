Эффект не могут объяснить даже врачи: варишь два продукта и худеешь за неделю!

Лишний вес – глобальная проблема. Сегодня многие люди страдают от патологического ожирения. Причина проста – резкие перемены в нашем образе жизни и пищевых привычках, пишет The Organic Remedies.
Мы стали менее активными и больше времени проводим на диване возле телевизора или за компьютером, причем не важно - работаем мы на нем или играем в видеоигры.
Сидячий образ жизни ведет к набору лишнего веса, особенно если мы питаемся обработанными и очищенными продуктами, пишет Lifter.com.ua.
Повышение в организме уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и снижение «хорошего» (ЛПВП) – результат выбора нами образа жизни и питания.
Первое, что нужно сделать, если вы хотите потерять лишний вес, – перестать есть очищенные и обработанные продукты. Затем измените образ жизни и станьте более активными.
Совершайте прогулки утром или вечером и начните делать упражнения, которые помогут сжечь жир, держать форму и восстановить здоровье.
Попробуйте также готовить еду из натуральных ингредиентов. Это поможет сбросить лишний вес, улучшить работу иммунной системы и набраться сил.
Вот рецепт, который вам точно пригодится, если вы худеете.
Ингредиенты:
корица – 1 чайная ложка;
натуральный мед – 2 столовые ложки;
вода – 250 мл.
Приготовление:
1. Вскипятите воду в кастрюле и всыпьте в нее корицу.
2. Варите коричный чай пару минут, затем дайте ему остыть при комнатной температуре.
3. Как только чай станет прохладным, добавьте в него натуральный мед и перемешайте.
Пейте полчашки чая перед сном, а вторую половину – на утро следующего дня натощак перед завтраком.
Через неделю вы заметите, что ваш вес уменьшается. Комбинация меда и корицы повышает скорость обмена веществ, снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в организме и улучшает работу иммунной системы.
Коричный чай также обогащает организм витаминами, минералами и антиоксидантами, которые разрушат свободные радикалы.
Помните, если вы хотите похудеть – недостаточно пить коричный чай. Вы должны изменить образ жизни! Регулярно делайте физические упражнения и питайтесь сбалансировано и правильно.