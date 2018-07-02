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Освежающий летний напиток: как приготовить арбузную сангрию

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ФОТО: Global Media Group / Global Media Group/Sipa USA

Сангрия – это традиционный испанский напиток. Как правило, сангрия готовится из красного вина с добавлением яблок и апельсинов. Но если вы возьмете розовое вино и добавите арбуз, персик и малину, вкус напитка получится более свежим и тонким.

Сангрия из арбуза с малиной и персиками

Ингредиенты:

    750 мл холодного розового вина

    3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier

    3 столовые ложки жидкого меда

    1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)

    1/2 чашки нарезанного арбуза

    1/2 персика, тонко нарезанного

     5-6 тонких ломтиков лайма

    лед

Рецепт приготовления:

    В большой кувшин налить вино, ликер и мед, пишет Segodnya.ua.

    Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.

    Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

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