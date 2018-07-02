Освежающий летний напиток: как приготовить арбузную сангрию

Сангрия – это традиционный испанский напиток. Как правило, сангрия готовится из красного вина с добавлением яблок и апельсинов. Но если вы возьмете розовое вино и добавите арбуз, персик и малину, вкус напитка получится более свежим и тонким.
Сангрия из арбуза с малиной и персиками
Ингредиенты:
750 мл холодного розового вина
3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier
3 столовые ложки жидкого меда
1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)
1/2 чашки нарезанного арбуза
1/2 персика, тонко нарезанного
5-6 тонких ломтиков лайма
лед
Рецепт приготовления:
В большой кувшин налить вино, ликер и мед, пишет Segodnya.ua.
Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.
Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.