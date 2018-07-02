Ошибка в ношении бюстгальтера, которую допускают почти все женщины

Есть одна распространенная ошибка в ношении бюстгальтера. Ее допускают, как показали независимые исследования одной из компаний-производителей нижнего белья, практически все современные представительницы слабого пола, сообщает Fabiosa.ru.

Так в чем же кроется подвох? Любая девушка-подросток справится с этой задачей, не говоря уже о женщинах старшего возраста, которые носят этот предмет гардероба годами.

Давайте просто проведем небольшой тест: на какие крючки вы застегиваете свой бюстгальтер? Готовы поспорить, что вы, как и 90% опрошенных, ответили: «на дальние». Конечно, чтобы белье сидело получше. И вот это как раз неправильно. Новый бюстгальтер надо застегивать на первые крючки.

Почему так? Белье имеет свойство быстро растягиваться из-за постоянного натяжения ткани. Чтобы продлить срок его использования можно постепенно переходить с первых крючков на вторые, а затем и на третьи.