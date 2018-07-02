Женщина с самыми длинными ногтями в мире зафиксировала достижение в Книге рекордов Гиннесса

Это достижение зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса в 2018 году. Теперь женщине приходится поддерживать этот статус, поэтому она предпринимает все меры, чтобы сберечь длину ногтей, передает Fabiosa.ru.

Аянна Вильямс ФОТО: ZAK HUSSEIN/SIPA / ZAK HUSSEIN/SIPA

В первую очередь, максимально ограничивает домашнюю работу, например, приготовление еды и мытье посуды. Впрочем, такие условия Аянна соблюдала и ранее, так как надо было отрастить такие ногти вообще.

Как заметила рекордсменка, из-за длинных ногтей любую работу она выполняет дольше, чем обычные люди. А во время сна укладывает их на подушку, чтобы не повредить.

Аянна Вильямс ФОТО: ZAK HUSSEIN/SIPA / ZAK HUSSEIN/SIPA

Знаете, сколько требуется времени, чтобы сделать маникюр на ее руках? Неделю и две бутылочки лака! Впрочем, Аянна сама ногтевой мастер, поэтому не приходится тратить деньги на походы в салон. Интересная деталь: ногти на левой руке длиннее, чем на правой.

Аянна Вильямс ФОТО: ZAK HUSSEIN/SIPA / ZAK HUSSEIN/SIPA

Предыдущий мировой рекорд ногтей с длиной 7,31 м также принадлежал американке, пока она их не подстригла. Когда у Аянны Уильямс спросили, не намерена ли она в ближайшее время расстаться со своей красотой, она ответила: «Это часть меня, поэтому они останутся со мной!».