Кровотечение перед менструацией: норма или патология?

Начало менструального цикла совпадает со снижением уровня женских половых гормонов (эстрогена и прогестерона) в крови, вследствие чего начинает отторгаться слизистая оболочка тела матки (эндометрий), что и приводит к возникновению кровотечения. Сам процесс отторжения начинается за несколько дней до менструации, что может сопровождаться незначительными кровянистыми выделениями. Кровь при этом имеет более светлый оттенок, чем непосредственно менструальная кровь, пишет Fabiosa.ru.

Заболевания, которые могут привести к кровотечению перед менструацией

Метаболический синдром

Этот синдром сочетает в себе ожирение, гиперхолестеринемию, артериальную гипертензию и снижение чувствительности тканей к инсулину. Женщины, страдающие ожирением, гипертонической болезнью или сахарным диабетом, подвержены риску гипертрофии слизистой оболочки матки; данное состояние может проявляться кровотечениями перед менструацией.

Полип шейки матки

Зачастую полипы являются доброкачественными, однако при возникновении кровотечения производится их удаление.

Рак шейки матки

В редких случаях кровянистые выделения перед менструацией могут служить признаком рака шейки матки. Однако доктор Брайтмен утверждает, что кровотечение при раке шейки матки чаще всего возникает после полового акта, а не перед началом цикла.

Когда следует обращаться за медицинской помощью?