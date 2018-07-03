Экономно и «дорого»: стилисты дали практичные советы, как при минимуме затрат выглядеть на все сто

1. Цветовая гамма

Землистые оттенки никому не к лицу, как и слишком кричащий принт. Сейчас актуальны пастельные тона. Такая спокойная гама не просто стильная, но и придает женщине молодости, пишет Fabiosa.ru.

2. Парфюм

Каждая женщина имеет свой неповторимый запах. Давать общие рекомендации достаточно сложно, но есть одно правило для всех: стоит избегать слишком сладких и приторных ароматов.

3. Украшения

Вопреки распространенному мнению, бижутерия для создания «дорогого» образа отнюдь не под запретом. Лучше, если это будут изделия из тяжелого металла, не блестящие и без «гламурных» стразиков.

4. Верхняя одежда

Классика никогда не выходит из моды. Поэтому, выбирая куртку или пальто, лучше отдать предпочтение проверенным временем фасонам - они никогда не будут выглядеть дешево.

5. Качественная сумка

Не стоит гоняться за подделками мировых брендов. Лучше выбрать классическую модель из качественного материала без обилия декора.

6. Правильный мэйкап

Особое внимание уделите качественной основе – тональному крему и пудре. Отдайте предпочтение нюдовым тонам в макияже, но не забудьте про яркую помаду. Красная холодного оттенка – это незыблемая классика.

7. Собственный портной

На самом деле, одежда, сшитая на заказ - не такое уж и заоблачное удовольствие. Зато она будет сидеть идеально, ведь она создавалась по вашим меркам и подогнана по особенностям вашей фигуры.

8. Образ делают детали

Ширпотребные пуговицы, катышки на свитерах или распустившийся шов заставляют даже самые дорогие и эксклюзивные вещи выглядеть неряшливо и дешево.

9. Глажка паром

Забудьте про утюг! Если гладить вещи паром, вид у них будет словно вы только что принесли их из дорогой химчистки.

10. Заправленная блуза

Знаете ли вы, что вещам навыпуск лучше предпочитать заправленные в брюки или юбку? Образ от этого только выиграет.

11. Лодочки

Даже наряд, состоящий из базовых вещей, самые обычные яркие лодочки могут сделать дорогим и стильным. Не имеет значения, где вы их преобретете - в массмаркете или у люксовых брендов.