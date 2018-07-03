Кто они – загадочные красотки, которые разгуливают по Нарве?

Конкурс стартовал в начале июня. Для 16 участниц и команды организаторов это ознаменовало начало увлекательного приключения. Сам формат подразумевает не только публичные выходы и акции, но и прежде всего учебу для участниц, чтобы оставались не только положительные эмоции, но и полезные знания, которые можно использовать и практиковать в реальной жизни.

Первый выход девушек на публику состоялся в рамках открытия пляжного сезона Нарва-Йыэсуу, и уже тогда публика фотографировалась и активно общалась с участницами, практически не представляя, что именно с того дня начался интенсивный двухмесячный марафон красоты.

«Я в восторге от наших красавиц! – комментирует главный организатор конкурса Андриана Чупова. – Они активные, яркие и позитивные. Украшают любое мероприятие и заряжают публику!»

Участницы конкурса на открытии пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу ФОТО: MBC

Говоря о причинах, почему девушки решили принять участие в проекте, нельзя выделить что-то специфическое: кто-то хочет получить опыт, кто-то знакомства, ну, а кто-то – показать себя.

«Любой конкурс для меня - это борьба с самой собой. Мне хотелось попробовать что-то новое, выйти из своей зоны комфорта. Но для этого было необходимо пересилить себя, перешагнуть через внутренние барьеры. Чтобы добиться в жизни чего-то большего, нужно развиваться в разных направлениях, поэтому я выбрала для себя новое испытание: участие в Miss Baltic Coast», – комментирует свою мотивацию одна из конкурсанток.

Каждую неделю несколько раз под руководством чутких тренеров Яна Голынского и Андрианы Чуповой для участниц проходят различные групповые тренировки. Предварительно девушки получили всю необходимую информацию и узнали секрет здорового образа жизни.

Павел Боровков – тренер Kobra Ladies Fitness Club провел семинары и показательные тренировки, где они ознакомились с принципами построения сбалансированного рациона и правильного питания, а также учились бегать с умом и сохранять свою физическую форму и здоровье.

Павел Боровков ФОТО: MBC

Чтобы не отставать от современных тенденций, Даниэль Ефимов провел открытый мастер-класс по house – современному виду танца, где конкурсантки и гости вместе двигались в ритме стильной музыки и просто веселились.

На тренировке у Даниэля ФОТО: MBC

Каждая девушка хочет быть красивой и в этом им помогли мастерские по макияжу и прическам от Марины Поляковой (Makeup Stuudio) и Ilustuudio Elite.

Марина Полякова ФОТО: MBC

Главным же обучением июня стал мастер-класс «Кто я?» от Валерии Лавровой. Тренинг занял рабочий день и состоял из двух блоков. Первый – «поиски себя» - стал настоящей работой. Второй блок был посвящен ораторскому искусству и публичным выступлениям, а также созданию персональной бизнес–модели.

Валерия Лаврова ФОТО: MBC

Первый этап конкурса подходит к завершению, скоро финал: трое участниц получат заветную путевку по решению жюри, трое – по системе оценивания и одну финалистку выбираете Вы на странице конкурса в Facebook.

Финалисток ожидают новые испытания и вызовы, а победительница Miss Baltic Coast будет выбрана 11 августа на сцене дня города Нарва-Йыэсуу.