Стричь или не стричь? Календарь стрижек и ухода за волосами на июль

1 июля — неблагоприятный день для стрижки. Химическая завивка и окрашивание не дадут стойкого результата, могут плохо отразиться на состоянии волос.

2 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы, пишет Lady.mail.ru.

3 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.

4 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.

5 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.

6 июля — в этот день лучше свести к минимуму любые манипуляции с волосами. Они могут пострадать даже от неаккуратного расчесывания, что уж говорить о красках и химической завивке.

7 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Волосы могут путаться больше, чем обычно; распутывай их бережно. Можно использовать при мытье шампунь для глубокой очистки.

8 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Волосы могут путаться больше, чем обычно; распутывай их бережно. Можно использовать при мытье шампунь для глубокой очистки.

9 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. После мытья лучше сушить волосы естественным путем.

10 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. После мытья лучше сушить волосы естественным путем.

11 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.

12 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.

13 июля — волосы требуют самого бережного обращения. Лучше не делать сложных причесок, не использовать фен и утюжок, не экспериментировать со средствами ухода.

14 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Если планируешь делать завивку, имей в виду: локоны могут получиться слишком тугими. Зато они будут долго держать форму!

15 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, а также химической завивки. Очень эффективны питательные маски. Можно делать ламинирование.

16 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, а также химической завивки. Очень эффективны питательные маски. Можно делать ламинирование.

17 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос.

18 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос.

19 июля — стоит поберечь волосы. Использование краски или состава для химической завивки может навредить им, стрижка вряд ли будет удачной.

20 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Можно делать питательные маски (и домашние, и салонные).

21 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Можно делать питательные маски (и домашние, и салонные).

22 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.

23 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.

24 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.

25 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки. Также можно окрашивать волосы, в том числе — с помощью натуральных средств.

26 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки. Также можно окрашивать волосы, в том числе — с помощью натуральных средств.

27 июля — волосы требуют бережного обращения. Лучше мыть их прохладной водой, сушить естественным путем, не использовать агрессивных средств.

29 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Берегите волосы от любого агрессивного воздействия, в том числе — от солнечных лучей.

30 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.