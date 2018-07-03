Стричь или не стричь? Календарь стрижек и ухода за волосами на июль

Чтобы волосы были здоровыми и хорошо выглядели, мы используем массу разных средств: от профессиональных двухфазовых спреев до домашних луковых масок. Добиться нужного результата будет проще, если ориентироваться на лунный календарь, при составлении которого учитываются фазы Луны, ее положение в знаках зодиака и характеристики лунных дней.
1 июля — неблагоприятный день для стрижки. Химическая завивка и окрашивание не дадут стойкого результата, могут плохо отразиться на состоянии волос.
2 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы, пишет Lady.mail.ru.
3 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.
4 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.
5 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Если делаешь укладку с помощью фена или утюжка, обязательно используй средства термозащиты: есть риск пересушить волосы.
6 июля — в этот день лучше свести к минимуму любые манипуляции с волосами. Они могут пострадать даже от неаккуратного расчесывания, что уж говорить о красках и химической завивке.
7 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Волосы могут путаться больше, чем обычно; распутывай их бережно. Можно использовать при мытье шампунь для глубокой очистки.
8 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Волосы могут путаться больше, чем обычно; распутывай их бережно. Можно использовать при мытье шампунь для глубокой очистки.
9 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. После мытья лучше сушить волосы естественным путем.
10 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. После мытья лучше сушить волосы естественным путем.
11 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.
12 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.
13 июля — волосы требуют самого бережного обращения. Лучше не делать сложных причесок, не использовать фен и утюжок, не экспериментировать со средствами ухода.
14 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Если планируешь делать завивку, имей в виду: локоны могут получиться слишком тугими. Зато они будут долго держать форму!
15 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, а также химической завивки. Очень эффективны питательные маски. Можно делать ламинирование.
16 июля — благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, а также химической завивки. Очень эффективны питательные маски. Можно делать ламинирование.
17 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос.
18 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос.
19 июля — стоит поберечь волосы. Использование краски или состава для химической завивки может навредить им, стрижка вряд ли будет удачной.
20 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Можно делать питательные маски (и домашние, и салонные).
21 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Можно делать питательные маски (и домашние, и салонные).
22 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.
23 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.
24 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания волос. Полезно срезать кончики горячими ножницами.
25 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки. Также можно окрашивать волосы, в том числе — с помощью натуральных средств.
26 июля — благоприятный день для стрижки, химической завивки. Также можно окрашивать волосы, в том числе — с помощью натуральных средств.
27 июля — волосы требуют бережного обращения. Лучше мыть их прохладной водой, сушить естественным путем, не использовать агрессивных средств.
29 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания. Берегите волосы от любого агрессивного воздействия, в том числе — от солнечных лучей.
30 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.
31 июля — неблагоприятный день для стрижки, химической завивки и окрашивания.