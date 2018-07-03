Ежедневные привычки, которые делают жирную кожу еще более жирной

Умываемся больше двух раз в день

Жирный блеск на коже может вызвать желание умыться. Кажется, что так ты удалишь с кожи все ненужное. На самом деле, это обманет твою кожу, она начнет производить еще больше сала и в придачу появятся покраснения и шелушения. Если все-таки тебе нужно очистить кожу здесь и сейчас, то используй матирующие салфетки, по крайней мере это более гуманный способ убрать блеск, передает Lady.mail.ru.

Слишком часто скрабируем кожу

Другой неправильный способ удалить жир с кожи — воспользоваться скрабом. Естественно, эта процедура все равно важна для кожи, но в умеренных количествах (2—3 раза в неделю). Важно также выбрать подходящее средство, тебе подойдут продукты с салициловой кислотой, авокадо или медом. Кстати, этот же совет относится и ко всем фанатам щеточек для лица. Обладателям чувствительной и жирной кожи лучше не использовать их каждый день, чтобы опять же не получить лишние проблемы.

Пропускаем увлажнение

Жирный блеск на коже не равно естественному увлажнению. Так что и твое лицо нуждается в креме, осталось подобрать подходящий. В твоем случае нужно средство, которое одновременно матирует, увлажняет и предотвращает появление несовершенств. Для этого ищи на этикетке перлит, каолин, гиалуроновую кислоту, глицерин, термальную воду, салициловую кислоту.

Используем много салициловой кислоты

Да, в предыдущих пунктах мы писали про важность салициловой кислоты, она входит в состав кремов, гелей и патчей для проблемной кожи. Она отшелушивает верхний слой кожи, таким образом позволяя порам не закупориваться. В то же время если переборщить с этим ингредиентом, то можно вызвать сухость. Кожа отреагирует на это известным образом: начнет активнее выделять сало, чтобы «увлажнить» кожу, а в итоге вызовет появление прыщей. Так что не используй средства с этим ингредиентом чаще 2—3 раз в неделю и бери только одно средство, содержащее это вещество.

Возлагаем надежды на тоник

Многие дерматологи вообще предлагают обладателям жирной кожи пропускать этот этап бьюти-рутины. Опять же обладателям жирной кожи кажется, что таким образом они избавляют поверхность лица от грязи, но чаще всего получается, что они вычищают себя буквально до скрипа — кожа реагирует на это покраснениями. Если от тоника ты отказываться не готова, то хотя бы выбирай средство без спирта в составе, именно этот ингредиент больше всего сушит.

Выбираем не ту пудру и тональное средство