Неггинг: весьма неприятный тренд знакомств

Представь, сидишь ты в баре, находишься на выставке или просто гуляешь в парке. К тебе подходит мужчина. Он явно смущается, но все же полон решимости познакомиться. Искренняя неловкость даже вызывает симпатию, пока он не говорит нечто вроде: «У вас такое красивое платье! Только вот кроссовки с ним совсем не сочетаются».

Или: «Вы очень симпатичная, но, если бы у вас еще и ноги были красивыми, я бы сразу женился». Или: «Вы такая стройная, анорексичка, что ли?» Что это было? Комплимент или попытка обидеть? Пока пытаешься прийти в себя от замешательства, незнакомец уже подсел и завел какую-то беседу, пишет Lady.mail.ru.

Это и есть неггинг (от англ. neg — сокращение от negative — негативный, отрицательный) — способ знакомства, когда мужчина пытается унизить женщину, сказав ей что-то неприятное, но не напрямую, а завуалированно.

В чем суть неггинга

В том, что он вызывает кратковременный ступор, совершенно точно заставляет обратить внимание на того, кто сказал спорный комплимент, а еще дает мужчине шанс проявить себя чуть позже.

Два противоречивых послания («ты красивая», «но еще я вижу недостаток»), упакованных в одно сообщение не дают отреагировать однозначно и сразу.

Хотя этот термин мы заимствовали из американской культуры, хочется заметить: неудивительно, что неггинг довольно популярен и у нас. В основном потому, что пассивно-агрессивная манера общения в целом свойственна нашему обществу.

Так же многим людям (не только мужчинам, кстати) сложно говорить «нет» и принимать отказ, нелегко дается и искусство принятия комплиментов, даже совершенно однозначных. Поэтому неудивительно, что флирт часто основывается на обмене такими «корявыми» сообщениями: я хотел бы обратить на себя внимание, но переживаю, что меня отвергнут (причем, довольно грубо), поэтому я попытаюсь пошутить, даже если не умею.

Прямая коммуникация бывает возможна, когда оба ее участника — уверенные в себе люди, способные пережить отвержение, даже такое незначительное, как отказ случайного знакомого.

Почему мужчины используют неггинг

В защиту сильного пола хочется сказать, что практически всегда мужчины делают это неосознанно.

К неггингу можно отнести и комплименты вроде: «Замерзла? У тебя нос красный, как у эскимоса», «Твоя подружка красотка, но ты мне тоже нравишься!» Да, несмешно, неуклюже, но отлично выполняют свою функцию — почувствовать себя увереннее за счет унижения собеседника.

Есть и такая версия: неггинг — один из инструментов пикапа и используется вполне сознательно. И вот это уже неприятно, учитывая, что главная цель пикапа — добиться секса во что бы то ни стало, не учитывая желаний потенциальной партнерши.

Как реагировать на неггинг

Помимо замешательства, эти «оскорбительные комплименты» вызывают у адресата довольно неприятные эмоции: унижение, неуверенность, обиду, чувство неполноценности.

Во-первых, сразу стоит обратить внимание неудачливого флиртовщика на то, что его комплимент сомнителен. Подойдут фразы вроде: «Очень спорный комплимент, что вы хотели этим сказать?», «Ваш комплимент непонятен». Это, вероятно, поможет выровнять коммуникацию.