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  • Австралийка накрасилась тушью двадцатилетней давности и ослепла

Австралийка накрасилась тушью двадцатилетней давности и ослепла

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Жительница австралийского города Аделаида Ширли Поттер воспользовалась тушью 20-летней давности и практически полностью ослепла из-за занесенной инфекции. По словам врачей, она окончательно потеряет зрение в ближайшие три года, сообщает Daily Mail.

Женщина призналась, что воспользовалась косметикой перед долгожданной встречей с дочерьми. Она рассказала, что не наносила макияж в повседневной жизни, поэтому не знала, что у туши есть срок годности.

На следующий день женщина проснулась с красными глазами. Она отправилась к офтальмологу, который не смог найти какого-либо серьезного заболевания. Лишь спустя некоторое время, когда австралийка начала стремительно терять зрение, обнаружилась инфекция, пишет Health.mail.ru.

«Врач спросил меня прямо, использовала ли я старую или устаревшую косметику. Я сказала ему, что использовала тушь, которой около 20 лет», — рассказала женщина.

После этого ей назначили курс антибиотиков, который не помог спасти зрение. В 2017 году китаянка ослепла на один глаз, из-за того что долгое время играла в игру на смартфоне. Врачи диагностировали у девушки окклюзию артерии сетчатки в правом глазу.

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