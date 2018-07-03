Австралийка накрасилась тушью двадцатилетней давности и ослепла

Женщина призналась, что воспользовалась косметикой перед долгожданной встречей с дочерьми. Она рассказала, что не наносила макияж в повседневной жизни, поэтому не знала, что у туши есть срок годности.

На следующий день женщина проснулась с красными глазами. Она отправилась к офтальмологу, который не смог найти какого-либо серьезного заболевания. Лишь спустя некоторое время, когда австралийка начала стремительно терять зрение, обнаружилась инфекция, пишет Health.mail.ru.

«Врач спросил меня прямо, использовала ли я старую или устаревшую косметику. Я сказала ему, что использовала тушь, которой около 20 лет», — рассказала женщина.