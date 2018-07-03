Кажется, это случилось впервые в истории: в рекламе бритвы для женщин показали настоящие волосы на теле

На теле женщины, как и на теле мужчины, растёт большое количество волос: ноги, подмышки, часто живот, иногда даже некоторые области груди — эти части тела у женщин постоянно покрываются волосами. Однако так называемая индустрия красоты предписывает женщинам избавляться от волос — по возможности на всём теле, кроме черепа, пишет Medialeaks.ru.

Долгие годы волосы на ногах, в подмышках, на линии бикини считались чем-то настолько неэстетичным и даже непристойным, что даже в рекламе средств для бритья их никогда не показывали. Вот как выглядит типичное рекламное изображение популярного бренда бритвенных станков: модель бреет одноразовой безопасной бритвой идеально гладкие ноги.

Возникает вопрос: зачем она вообще взяла в руки бритву, если перед съёмками подверглась процедуре депиляции и покрыла кожу маслом и лосьоном?

Компания-производитель бритв для женщин Billie решила снять революционный рекламный ролик. Для него пригласили моделей с разными типами кожи, волос и фигур. Объединяет их одно: у них на теле есть натуральная растительность.

Каждая модель выбирает, что она хочет оставить, а что удалить. И среди них есть такая, которая не просто оставляет волосы под мышками, но даже ухаживает за ними, не считая их чем-то некрасивым.

«Если вы хотите сбрить волосы — брейте. Если хотите оставить — это ваше дело. От этого вы не становитесь хуже», - гласит рекламный слоган.