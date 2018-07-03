Кажется, это случилось впервые в истории: в рекламе бритвы для женщин показали настоящие волосы на теле

Фирма по продаже бритвенных станков Billie выпустила рекламу, в которой женщины бреют волосатые ноги и подмышки, и волосы в этой рекламе не компьютерная графика. Обычно в рекламе женской гигиены модели бреют или депилируют абсолютно гладкие ноги. Таким образом компания рассчитывает привлечь новое поколение покупателей.
На теле женщины, как и на теле мужчины, растёт большое количество волос: ноги, подмышки, часто живот, иногда даже некоторые области груди — эти части тела у женщин постоянно покрываются волосами. Однако так называемая индустрия красоты предписывает женщинам избавляться от волос — по возможности на всём теле, кроме черепа, пишет Medialeaks.ru.
Долгие годы волосы на ногах, в подмышках, на линии бикини считались чем-то настолько неэстетичным и даже непристойным, что даже в рекламе средств для бритья их никогда не показывали. Вот как выглядит типичное рекламное изображение популярного бренда бритвенных станков: модель бреет одноразовой безопасной бритвой идеально гладкие ноги.
Возникает вопрос: зачем она вообще взяла в руки бритву, если перед съёмками подверглась процедуре депиляции и покрыла кожу маслом и лосьоном?
Компания-производитель бритв для женщин Billie решила снять революционный рекламный ролик. Для него пригласили моделей с разными типами кожи, волос и фигур. Объединяет их одно: у них на теле есть натуральная растительность.
Каждая модель выбирает, что она хочет оставить, а что удалить. И среди них есть такая, которая не просто оставляет волосы под мышками, но даже ухаживает за ними, не считая их чем-то некрасивым.
«Если вы хотите сбрить волосы — брейте. Если хотите оставить — это ваше дело. От этого вы не становитесь хуже», - гласит рекламный слоган.
«В последние сто лет бренды, которые торгуют бритвами, делали вид, что волосы на теле женщины не существуют. Реклама показывала бритвы, которые скользят по гладкой коже. Странно, да? Представляем проект «Волосы на теле». Мы славим волосы… где бы они ни были — или не были».