Купола, звезды и «век воли не видать». Vetements устроил в Париже, который понравился не всем

Бренд Vetements из дома моды Balmain в Париже представил коллекцию одежды на весну-лето 2019. Модели вышли на подиум в худи от кутюр с надписями на русском матерном и изображениями Виктора Цоя, а также в одежде, имитирующей татуировки с куполами, звездами и змеями. И такая АУЕ-эстетика пришлась по душе далеко не всем.