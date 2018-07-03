Купола, звезды и «век воли не видать». Vetements устроил в Париже, который понравился не всем

Бренд Vetements из дома моды Balmain в Париже представил коллекцию одежды на весну-лето 2019. Модели вышли на подиум в худи от кутюр с надписями на русском матерном и изображениями Виктора Цоя, а также в одежде, имитирующей татуировки с куполами, звездами и змеями. И такая АУЕ-эстетика пришлась по душе далеко не всем.
Создавал коллекцию грузинский дизайнер Демна Гвасалия, и он постарался на славу. Его вдохновляла эстетика стран СНГ, пишет Medialeaks.ru.
Новинки от Vetements поступят в продажу только в новом сезоне — весной 2019 года. Но некоторые уже успели их заценить. Так, Наталья Водянова — обладательница леопардового платья и сумочки в виде российского паспорта.
Впрочем, выбранные стороны российской действительности вызвали бурные споры у зрителей шоу. В комментариях в Instagram многие люди говорят о том, что Гвасалия переборщил с АУЕ-эстетикой.
АУЕ (арестантское уркаганское единство) — название и девиз неформальных организаций несовершеннолетних, строящих свой жизненный уклад по законам российской криминальной среды и тюремным понятиям. Традиционными атрибутами таких сообществ как раз считаются звезды, купола, кресты и прочая подобная символика.