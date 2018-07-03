Деловой этикет в одежде: советы дизайнера

Помните: у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если ваш внешний вид и манеры идеальны, вы всегда склоните аудиторию на свою сторону еще до того, как начнете говорить. Поэтому тщательно продумывайте свой образ для каждой важной встречи или мероприятия. А еще лучше – старайтесь каждый день выглядеть безукоризненно, пишет Segodnya.ua.

Женщина в бизнесе выигрывает, если играет по женским правилам. Не копируйте мужские манеры и стиль одежды. Современная бизнес-леди с легкостью ладит с партнерами и управляет подчиненными, пользуясь врожденным женским очарованием и незаурядным интеллектом.

Чрезмерная сексуальность в деловой сфере неуместна. На деловые переговоры не стоит надевать платье с глубоким декольте или слишком короткую юбку, обтягивающую, прозрачную или блестящую блузу – это будет привлекать не то внимание, которое вам нужно.

Правильно подобранный цвет одежды – залог успеха. Не останавливайтесь только на черных или темных цветах. На самом деле не так уж и много женщин, которым действительно очень идут эти оттенки. Существует очень много других цветов, которые будут уместны в деловой сфере – от светлых песочных до глубоких синих оттенков. Причем каждый свет обладает своей уникальной энергетикой, философией и по-разному влияет на нашу жизнь.