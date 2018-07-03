Деловой этикет в одежде: советы дизайнера

Известный украинский дизайнер Анастасия Иванова специально для Сегодня.Lifestyle дала пять советов о том, как придерживаться делового этикета в одежде и благодаря этому добиваться успеха в своей работе.
Помните: у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если ваш внешний вид и манеры идеальны, вы всегда склоните аудиторию на свою сторону еще до того, как начнете говорить. Поэтому тщательно продумывайте свой образ для каждой важной встречи или мероприятия. А еще лучше – старайтесь каждый день выглядеть безукоризненно, пишет Segodnya.ua.
Женщина в бизнесе выигрывает, если играет по женским правилам. Не копируйте мужские манеры и стиль одежды. Современная бизнес-леди с легкостью ладит с партнерами и управляет подчиненными, пользуясь врожденным женским очарованием и незаурядным интеллектом.
Чрезмерная сексуальность в деловой сфере неуместна. На деловые переговоры не стоит надевать платье с глубоким декольте или слишком короткую юбку, обтягивающую, прозрачную или блестящую блузу – это будет привлекать не то внимание, которое вам нужно.
Правильно подобранный цвет одежды – залог успеха. Не останавливайтесь только на черных или темных цветах. На самом деле не так уж и много женщин, которым действительно очень идут эти оттенки. Существует очень много других цветов, которые будут уместны в деловой сфере – от светлых песочных до глубоких синих оттенков. Причем каждый свет обладает своей уникальной энергетикой, философией и по-разному влияет на нашу жизнь.
Будьте сильны в деталях. Особенно внимательно относитесь к выбору и качеству обуви, сумки, очков, футляра для них. Помните, что каблук в жизни современной успешной женщины – обязателен! Его идеальная высота – 7-11 см. Аксессуары в вашем образе должны быть стильными и привлекательными.